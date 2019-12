Das Auswärtige Amt lehnt das Vorhaben der Innenministerkonferenz ab, den Abschiebestopp nach Syrien für straffällig gewordenen Geflüchtete auszusetzen. In Syrien gebe es eine "anhaltende Verhaftungswelle", die "potenziell auch rückkehrwillige Syrer außerhalb des Landes gefährdet", heißt es in einem vertraulichem Bericht, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Auch die Grünen kritisieren den Vorstoß der Innenminister.



Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich bei ihrem Treffen in Lübeck dafür ausgesprochen, die Abschiebung von Gefährdern zu ermöglichen. Die Regelung solle auch für Menschen gelten, die schwere Straftaten verüben, und für solche, die für Heimatbesuche nach Syrien zurückkehrten. Die Konferenz will die Bundesregierung nun auffordern, entsprechende Vorraussetzung für die Rückführung nach Syrien zu schaffen. Der Abschiebestopp solle aber für zunächst sechs Monate ohne Ausnahme gelten.

Das Auswärtige Amt warnt jedoch, dass den Rückkehrern beträchtliche Gefahren in dem Bürgerkriegsland drohe. "Nach wie vor besteht in keinem Teil Syriens ein umfassender, langfristiger und verlässlicher interner Schutz für verfolgte Personen", heißt es in dem Dokument.



Demnach führten die Behörden eine Datenbank mit rund 1,5 Millionen Namen von Menschen, die von der syrischen Justiz per Haftbefehl gesucht werden, darunter auch viele Flüchtlinge. Es gebe keine Rechtssicherheit oder Schutz vor politischer Verfolgung, willkürlicher Verhaftung und Folter, so das Auswärtige Amt. Der Bericht soll der Innenministerkonferenz vorgelegt werden.

Grüne werfen der Innenministerkonferenz Populismus und Unwissenheit vor

Die Grünen kritisierten die Pläne der Innenminister ebenfalls. Deutsche Behörden dürften "Straftäter nicht in eine Situation, wo Gefahr für Leib und Leben droht, abschieben", sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Luise Amtsberg, im Morgenmagazin des ZDF.



Wer dennoch nach Syrien abschieben wolle, müsse "direkt mit dem Assad-Regime kooperieren, das Regime, das dazu beiträgt, dass viele Menschen aus diesem Land fliehen", fügte Amtsberg hinzu. Die Grünen-Politikerin bezeichnete die Diskussion über Rückführungen in das Bürgerkriegsland als "populistische Debatte" und warf den Verantwortlichen "große Unwissenheit" und "große Unkenntnis" vor.

Am Donnerstagabend hatten in Lübeck einige Hundert Menschen gegen eine Lockerung des Abschiebestopps für Syrerinnen und Syrer demonstriert. An dem Protestzug beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 200 Menschen.