In der Diskussion um die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine unabhängige Prüfung angeregt. "Die Bundesregierung sollte ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag geben, um valide Zahlen über den Nutzen eines Tempolimits zu bekommen", sagte GdP-Vizechef Michael Mertens dem Handelsblatt.

Mit einer Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 130 Stundenkilometer verringere sich "das Risiko schwerer Unfälle mit Schwerstverletzten", sagte Mertens. Schätzungen gingen davon aus, dass sich so bundesweit etwa 80 Verkehrstote pro Jahr vermeiden ließen.

Die Forderung nach der Geschwindigkeitsbegrenzung hatte die SPD wieder in die politische Diskussion gebracht. Zunächst hatten die neuen Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auf einem Parteitag Anfang Dezember ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern gefordert. In diesen Tagen schloss sich auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) an. Der "gute Menschenverstand" spreche für ein Tempolimit, sagte Schulze.

"Mit Freiheit hat das gar nichts zu tun"

Auch Verbraucherschützer und die Grünen unterstützen den Vorstoß der Sozialdemokraten. "Die meisten Industrieländer haben ein Tempolimit auf Autobahnen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei "absurd", dass manche die Diskussion für ideologisch hielten. "Mit Freiheit hat das gar nichts zu tun", sagte Göring-Eckardt: "Meine Freiheit wird beschränkt, wenn jemand wie ein Blöder an mir vorbeirast."

"Was in allen Nachbarländern in Europa funktioniert, daran würden sich auch in Deutschland Autofahrer schnell gewöhnen", sagte Marion Jungbluth vom Verbraucherzentrale Bundesverband dem Handelsblatt. Die Vorteile seien "erheblich", denn "neben der Klimawirkung kann es zu mehr Sicherheit und weniger Stress auf Autobahnen führen".

CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer lehnt die Tempobeschränkung ab. Unterstützung erhielt er auch aus der Schwesterpartei CDU. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer, sagte der Bild am Sonntag: "Weder würden die im internationalen Vergleich ohnehin schon sehr sicheren deutschen Autobahnen noch sicherer werden noch der CO2-Ausstoß signifikant sinken." Anstatt immer wieder "alte Ladenhüter" hervorzuholen, solle die SPD lieber Vorschläge zur besseren Lenkung von Verkehrsströmen und zur Stauvermeidung machen – was auch der CO2-Einsparung diene.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt zeigte sich dagegen offen für ein Tempolimit. "Meine Überzeugung wächst angesichts der sich dramatisch verändernden Klimasituation, dass Regierungspolitik den Mut haben muss, unpopuläre Entscheidungen kurzfristig zu treffen", sagte er der Bild am Sonntag.