Der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, drängt die SPD, gegen den Willen ihrer Führungsspitze schon auf dem Bundesparteitag an diesem Wochenende über einen Verbleib in der Koalition abzustimmen. "Stabile politische Verhältnisse sind wichtig für Deutschland", sagte der CDU-Politiker dem Spiegel. "Lange Personaldiskussionen und eine Hängepartie zum Fortbestand der GroKo sind da das Letzte, was wir brauchen."

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stehe auch weiterhin zum Koalitionsvertrag und wolle die erfolgreiche Regierungsarbeit bis zum Ende der Legislaturperiode fortsetzen, sagte Brinkhaus weiter. Zugleich stellte er klar: "Wir werden die Koalition nicht nach links verschieben."

Der SPD-Parteivorstand will am Freitag über einen Leitantrag abstimmen lassen, der Verhandlungen mit der Union über mehrere Wunschvorhaben der SPD vorsieht: ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen, zusätzliche Milliardeninvestitionen des Staates und einen höheren Mindestlohn. Die designierten Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen die Zukunft der Koalition vom Ausgang der Gespräche abhängig machen.

Ob auf dem Parteitag gegen den Willen der SPD-Führung auch über den Ausstieg aus der Koalition abgestimmt wird, ist offen. Der Parteitag in Berlin dauert bis Sonntag.

Unionspolitiker haben bei Neuverhandlung eigene Änderungswünsche

Für den Fall, dass es zu neuen Koalitionsverhandlungen kommt, wollen Politiker von CDU und CSU ebenfalls Themen nachverhandeln. Hier müsse sich das Kräfteverhältnis zwischen Union und SPD "zwei zu eins" abbilden, sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU) dem Magazin Focus: Für ein neues Projekt der SPD müsse die Union zwei bekommen.

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der einflussreichen CDU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, Günter Krings. "Alle Vereinbarungen, die in der laufenden Wahlperiode über den Koalitionsvertrag hinausgehen, müssen natürlich vor allem die Handschrift der Union tragen, denn wir sind der größere Koalitionspartner", sagte er dem Magazin.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) riet den Sozialdemokraten, in der Koalition zu bleiben. Die SPD müsse sich entscheiden, "ob sie mit stabiler Regierungsarbeit Vertrauen bei den Wählern zurückgewinnen möchte, oder aus Angst vor der Verantwortung unüberwindbare Hürden aufbaut und damit weiter an Zustimmung verliert", sagte er dem Focus.