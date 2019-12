An einen Erfolg der neuen SPD-Spitze aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans glauben laut einer Umfrage nur wenige Deutsche. Im aktuellen Politbarometer, das die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF erstellt, erwarten 23 Prozent aller Befragten, das die beiden die SPD erfolgreich in die Zukunft führen werden. 62 Prozent sehen das nicht so.

Wenn der Kurs der SPD jetzt stärker nach links geht, meinen demnach 41 Prozent aller Befragten, dass das der SPD eher nützen wird; 48 Prozent erwarten, dass ihr das eher schadet. Esken und Walter-Borjans waren am vergangenen Wochenende offiziell an die Spitze der Partei gewählt worden.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union dem Politbarometer zufolge weiterhin auf 27 Prozent. Die Grünen verharren bei 23 Prozent wie auch die SPD bei 13 und die AfD bei 14 Prozent. Die FDP legt einen Punkt zu auf 8 Prozent, die Linke dagegen verliert einen Punkt auf 9 Prozent. Rechnerisch möglich bleibt damit als einziges Zweierbündnis eine schwarz-grüne Koalition.

Die Ergebnisse hat die Forschungsgruppe Wahlen vom 10. bis 12. Dezember bei 1.366 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.