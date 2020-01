Bundestag hebt Immunität von Alexander Gauland auf – Seite 1

Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland aufgehoben. Das Plenum stimmte einem Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main "auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse" zu.



Die Ermittlungen gehen nach Informationen von ZEIT ONLINE auf bereits im März 2019 bekannt gewordene Aktivitäten der Staatsanwaltschaft zurück. Ein Fraktionssprecher bestätigte, die Ermittlungen stünden in Zusammenhang mit einem "privaten Steuerfehler".

Abgeordnete dürfen wegen einer mutmaßlichen Straftat nur mit Zustimmung des Parlaments juristisch verfolgt werden. Sie genießen laut Grundgesetz sogenannte parlamentarische Immunität. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kann diese vom Parlament aufgehoben werden.

Der Antrag, Gaulands Immunität aufzuheben, lag bereits vor einem Jahr vor. Eine Entscheidung darüber wurde laut den Protokollen des Bundestages aber zunächst nicht getroffen. Damals sagte ein Fraktionssprecher laut taz über den Grund der Ermittlungen, es handelte sich "lediglich um einen Fehler in seiner Steuererklärung" und sei privater Natur.

Hintergrund war demnach die gemeinsame Veranlagung mit Gaulands Ehefrau. Der Sachstand damals war, dass Gauland mit seiner ehemaligen Partnerin, die in Frankfurt wohnt, noch verheiratet war, aber seit vielen Jahren mit einer neuen Lebensgefährtin in Potsdam lebt. Hinzu kam laut dem Sprecher ein Problem bei der finanziellen Verrechnung der Mandate vom Potsdamer Landtag in den Berliner Bundestag. Gauland habe hier keinen Fehler gemacht, wurde der Sprecher zitiert. Insgesamt gehe es um einen Betrag im vierstelligen Bereich.



Das Parlament stimmte auch für die Aufhebung der Immunität der CDU-Abgeordneten Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar.