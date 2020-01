Die AfD steht kurz davor, juristische Mittel gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) einzuleiten und Klage gegen die Behörde einzureichen. Dies berichtet der Rechercheverbund aus Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR unter Berufung auf zwei Klageentwürfe, die der Parteispitze von der Kanzlei Höcker aus Köln überreicht wurden. Diese Angaben wurden ZEIT ONLINE aus Parteikreisen bestätigt.

Auslöser der Klage ist die Einstufung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) sowie des sogenannten "Flügels" um den Thüringer AfD-Spitzenpolitiker Björn Höcke als einen sogenannten Verdachtsfall – einer Vorstufe zu einer offiziellen Beobachtung. Sowohl bei der JA als auch beim Flügel handelt es sich demnach um eine Organisation mit extremistischen Bestrebungen.

Diese Darstellung weist die AfD von sich und wehrt sich gegen "stigmatisierende und ehrschädigende Aussagen" und gegen diese "rechtswidrige" Einstufung – aus formalen und inhaltlichen Gründen. Die Rechtspopulisten sehen sich im politischen Wettbewerb mit anderen Parteien benachteiligt – etwa in Wahlkämpfen.



Den Angaben zufolge heißt es in den beiden jeweils 47-seitigen Klageentwürfen, der "Flügel" sei keine Parteiorganisation. Man wisse nicht, welche Einzelpersonen dieser Gruppierung zuzuordnen sei und sei deshalb eine "nicht abgrenzbare Personenmenge". Als solche könne er auch kein Verdachtsfall sein, argumentiert die Partei demnach.

Zudem, so heißt es laut SZ, WDR und NDR weiter, hätten die Verfassungsschützer lediglich "Einzelaussagen von Einzelpersonen" angeführt und seien allein aufgrund von Vermutungen tätig geworden. Inhaltlich kann die AfD daran dann nichts Problematisches erkennen: Migrationskritik, der von ihr geprägte Volksbegriff oder die Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft gehören für die Partei vielmehr zum demokratischen Diskurs. Man schütze sich selbst durch eigene Regeln.

Mit ähnlichen Argumenten hatte die Kanzlei bereits im Dezember dem Verfassungsschutz zwei Unterlassungserklärungen geschickt und das BfV so zwingen wollen, seine Einstufung zu widerrufen. Anderenfalls, so soll die Partei laut des Berichts gedroht haben, werde man im Januar Klage einreichen.

Tatsächlich teilte das Bundesamt der AfD inzwischen mit, man werde der Aufforderung zur Unterlassung nicht nachkommen. Der Parteivorstand um Jörg Meuthen und Tino Chrupalla will deshalb am kommenden Freitag über die Klageerhebung formal abstimmen. Zweifellos werde man für einen solchen Schritt votieren, zitieren die Medien ihre Quellen in der Partei. Mitte kommender Woche dann, so hat es ZEIT ONLINE erfahren, sollen die Klagen beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht werden.