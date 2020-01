Die Liste der Themen ist lang, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Freitagmittag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan trifft: Libyen, Syrien, Flüchtlinge, bilaterale Angelegenheiten. Knapp zwei Stunden sind im Vahdettin-Pavillon im asiatischen Teil der Millionenmetropole Istanbul für das Gespräch eingeplant.



Vor dem Besuch hat Grünenpolitiker Cem Özdemir kritische Worte in Bezug auf die Flüchtlingsthematik geäußert: Beim Thema syrischer Flüchtlinge dürfe sich die EU nicht vom türkischen Präsidenten erpressen lassen, sagte der Bundestagsabgeordnete. "Wir müssen uns gemeinsam mit unseren EU-Partnern darauf vorbereiten, dass Erdoğan im Laufe des Jahres ganz berechnend mehr Flüchtlinge nach Europa schicken wird", sagte Özdemir. "Wir dürfen uns nichts vormachen: Erdoğan benutzt die Flüchtlingsfrage als Hebel, um liberale Demokratien zu destabilisieren." Für den türkischen Präsidenten sei "ein schwaches Europa eine gute Nachricht". Özdemir sagte außerdem: "Selbstverständlich muss die EU allen Nachbarstaaten Syriens bei der Versorgung der Flüchtlinge helfen." Erdoğan hatte zuletzt mehrfach gewarnt, sein Land komme nicht allein mit einem neuen Anstieg der Flüchtlingszahlen aus Syrien zurecht.



Özdemir kritisierte Merkel außerdem dafür, dass sie ihn nicht in die Türkei mitgenommen hat. "Seit ich mich als Abgeordneter 2016 maßgeblich für die Armenien-Resolution eingesetzt habe, war ich aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr in der Türkei", sagte Özdemir der Welt. "Es wäre ein starkes Zeichen gewesen", wenn er Teil der Delegation gewesen wäre. "Man hätte so Ankara signalisieren können: Wir gehören zwar unterschiedlichen Parteien an, aber lassen uns nicht auseinanderdividieren. Rechtsstaatlichkeit und freie Meinungsäußerung sind für uns als Demokraten nicht verhandelbar."

"Innenpolitisch tritt Präsident Erdoğan die Menschen- und Bürgerrechte mit Füßen"

Auch der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat Merkel aufgefordert, bei ihrem Besuch klare Worte zu finden. "Innenpolitisch tritt Präsident Erdoğan die Menschen- und Bürgerrechte mit Füßen. Das Parlament ist entmachtet, die Justiz steht unter Kontrolle der Regierung, die Medien sind gleichgeschaltet", sagte der FDP-Fraktionsvize und fügte hinzu: "Außenpolitisch geht die Türkei in militärische Alleingänge in Syrien und Libyen und setzt dabei auf islamistische Milizen. All das widerspricht den Verpflichtungen eines Mitglieds der Nato und eines EU-Beitrittskandidaten."



Ferner forderte Lambsdorff die Kanzlerin auf, sich in der Flüchtlingsfrage nicht erpressen zu lassen. "Die Türkei profitiert vom EU-Türkei-Abkommen, die EU genauso. Keine Seite kann ein Interesse an einer Eskalation haben." Statt sich gegenseitig zu drohen, wäre es besser, einander zuzuhören, die jeweiligen Zusagen einzuhalten und gleich gerichtete Interessen gemeinsam zu verfolgen.



"Kriminelle Söldner"

Merkel hat ihr Programm in Istanbul am Vormittag mit einem Treffen von Vertretern der Wirtschaft begonnen. Das Treffen wurde von der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer (AHK) mitorganisiert, der Unternehmen aus beiden Ländern angehören. Der türkischen Wirtschaft geht es nicht gut und die Regierung wünscht sich mehr deutsche Investitionen. Offiziellen Angaben zufolge sind in der Türkei bereits rund 7.400 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung aktiv.

Das Gespräch mit Erdoğan beginnt am frühen Nachmittag (Ortszeit). Der türkische Präsident hatte wiederholt gedroht, die Grenzen zu öffnen und mehr Flüchtlinge aus Syrien nach Europa zu lassen, wenn er für die Millionen syrischer Flüchtlinge, die die Türkei beherbergt, nicht mehr Hilfe bekommen sollte.

Özdemir warnte außerdem davor zu glauben, dass sich Erdoğan "mit einem besonders zuvorkommenden Umgang" besänftigen ließe. Das Gegenteil sei der Fall. Erdoğan eskaliere den Streit mit dem Nato-Partner Griechenland um Gasvorkommen im Mittelmeer. Auch sei "skandalös, dass Erdoğan selbst an seiner eigenen Justiz vorbei willkürlich Leute verhaften und festhalten lässt, ob Deutsche oder Türken". Dies müsse Merkel unmissverständlich zur Sprache bringen.

Nach Özdemirs Auffassung hätten deutsche Waffen "unter Erdoğan nichts in der Türkei verloren". Die Gefährdung, die von Erdoğans Söldnertruppen in Libyen ausgehe, müsse ernster genommen werden. "Das sind dem kriminellen und dschihadistischen Milieu zuzurechnende Söldner, die auf keinen Fall in die EU oder gar nach Deutschland einreisen dürfen sollten", sagte der Grünenpolitiker.