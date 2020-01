Tausende Landwirte demonstrierten am Freitag in Nürnberg gegen Vorwürfe, sie seien für Umweltverschmutzung und Klimawandel verantwortlich. Doch einige Teilnehmer versuchten wohl, den Protest zu missbrauchen. An einigen Traktoren waren wohl Banner mit Symbolen befestigt, die in rechtsextremen Kreisen verwendet werden.



Seit Freitag kursieren in sozialen Medien Fotos von Traktoren, an die große Plakate mit eisernen Kreuzen, einem Reichsadler und den Sprüchen "Die Wahrheit siegt" oder "Klagt nicht, kämpft" montiert sind. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) teilte einen kritischen Tweet zu den Fotos, in dem die Demoverantwortlichen dazu aufgerufen werden, sich zu distanzieren. Die Echtheit dieser Fotos ließ sich nicht umgehend überprüfen. Der Veranstalter der Protestaktion, Sebastian Dickow von der Initiative Land schafft Verbindung, bestätigte allerdings am Samstag, dass einzelne Teilnehmer mit umstrittenen Transparenten aufgefallen waren.

"Die sind uns aufgefallen und wir haben den Leuten gesagt, sie sollen gefälligst ihre Banner abnehmen", sagte Dickow. "Wir distanzieren uns davon und wir haben denen ganz klar gesagt, dass die Banner hier nichts verloren haben und auch die Polizei hat sich darum gekümmert." Das Polizeipräsidium Mittelfranken äußerte sich dazu am Samstag zunächst nicht.



Das ist sehr unschön. Ich finde, die Demo-Verantwortlichen sollten sich distanzieren! #Bauernproteste sind nicht blaubraun! pic.twitter.com/SAuwEo1Ded — christina_annelies (@mad_auntie) 18. Januar 2020

"Zwei oder drei" Traktoren seien mit Bannern dieser Art versehen gewesen. "Es geht nicht um solche Parolen, es geht um Landwirtschaft", sagte Dickow. "Ähnliches haben wir auch zur AfD gesagt: Das ist keine Wahlkampfveranstaltung für euch." Die Transparente seien nach der Intervention der Veranstalter abgenommen worden.



Bauernverband will mit Parolen nichts zu tun haben

Auch der Deutsche Bauernverband distanzierte sich entschieden von den Plakaten: "Von unserer Seite ist klar: Wir distanzieren uns eindeutig und klar von so rechten Parolen. Damit haben wir nichts zu tun", sagte ein Sprecher. Und der Generalsekretär des Verbandes, Bernhard Krüsken, fügte hinzu: "Das hat mit Bauernprotesten nichts zu tun. Das ist Trittbrettfahrerei."

Am Freitag waren rund 5.000 Bauern mit 2.500 Traktoren aus allen Teilen Frankens in Nürnberg zu einem großen Protest gegen die Agrar- und Umweltpolitik in Deutschland zusammengekommen. Die Landwirte kritisieren neben der geplanten Verschärfung der Düngeverordnung auch Auswirkungen des Insektenschutzes auf die Wirtschaftlichkeit ihrer Betriebe.

Auch an diesem Samstag demonstrieren Landwirte in mehreren deutschen Städten. Am Vormittag sind zahlreiche Landwirte mit Treckern durch die Berliner Innenstadt gerollt. Sie hatten sich am frühen Morgen im Umland versammelt und fuhren in mehreren Kolonnen sternförmig in die Hauptstadt. Das Motto der diesjährigen Kundgebung ist: "Agrarwende anpacken, Klima schützen!"



Den Landwirten und ihren Unterstützern geht es auch um eine bessere Förderung des Umstiegs auf ein naturverträgliches Wirtschaften. "Ställe tiergerecht umzubauen und die Bewirtschaftung von Äckern und Wiesen stärker mit dem Schutz von Insekten, Klima und Wasser zu verbinden – all das verteuert die landwirtschaftliche Erzeugung unserer Lebensmittel", heißt es in einem Aufruf zu der Kundgebung.

Die Bauern seien zu Veränderungen bereit, wenn sie dabei für ihre Betriebe eine tragfähige wirtschaftliche Perspektive sehen. Daher müsse die Agrarpolitik in Deutschland und der EU geändert werden. Neben landwirtschaftlichen Verbänden, besonders des Biolandbaus, haben auch Umweltverbände, kirchliche Organisationen sowie Grüne und Linkspartei zur Teilnahme an den Protesten aufgerufen. Im Auswärtigen Amt findet heute eine Internationale Agrarministerkonferenz statt, dort wollen nachhaltig wirtschaftende Bauern Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) eine Protestnote überreichen.