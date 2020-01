Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Milliarde Euro für externe Berater ausgegeben. Das geht aus Antworten des Finanzministeriums auf Anfragen des Linken-Abgeordneten Matthias Höhn hervor. Der exakte Wert ist noch nicht zu bestimmen, da vier der 15 Ministerien bisher nur die Zahlen für das erste Halbjahr meldeten. Obwohl das Verteidigungsministerium dazu gehört, liegt es mit Ausgaben von 154,9 Millionen Euro für Berater von außen auf Platz eins der Rangliste. Dahinter folgen das Innenministerium mit 152,4 Millionen Euro im gesamten Jahr 2019 sowie das Verkehrsministerium mit 110,6 Millionen.

Am wenigsten zusätzliche Expertise kauften demnach das Kanzleramt (537.000 Euro im zweiten Halbjahr), das Wissenschaftsministerium (717.000 Euro) und das Justizministerium (2,4 Millionen Euro) ein.



Das Gesamtbudget für Beratungsleistungen pro Jahr ist im vergangenen Jahrzehnt drastisch gestiegen: Dem Finanzministerium zufolge lag die Summe aller Ausgaben aller Ministerien im Jahr 2011 bei 93 Millionen, im Jahr 2014 bei mehr als 60 Millionen und im Jahr 2017 bei 248 Millionen.



Finanzstaatssekretärin Bettina Hagedorn wies in ihrer Antwort auf Höhns Anfrage aber darauf hin, dass es für externe "Beratungs- und Unterstützungsleistungen" keine einheitliche Definition in den einzelnen Ministerien gebe. Deshalb könne "nicht von einer ressortübergreifenden Vergleichbarkeit der Angaben ausgegangen werden". Die Zahlen seien als vorläufig zu betrachten.

Das Engagieren von Unternehmensberatern und anderen Experten durch die Bundesregierung ist hoch umstritten: Streitpunkt ist, ob der Einkauf von Sachverstand zu teuer und angesichts der mehr als 20.000 Mitarbeiter in den Ministerien möglicherweise gar nicht zwingend notwendig wäre. Zudem wird zu großer Einfluss auf die Regierungsarbeit und steigende Abhängigkeit von den privaten Anbietern befürchtet. Befürworter versprechen sich dagegen in ganz unterschiedlichen Bereichen einen Mehrwert durch den Blick von außen oder setzen Experten für Spezialaufgaben ein, für die keine festen Mitarbeiter benötigt werden.

Beraterausgaben haben sich seit 2014 fast verzehnfacht

Höhn kritisierte die Höhe der Ausgaben. "Man kann nur noch mit dem Kopf schütteln", sagte er. "Die Bundesregierung hat in den Ministerien Tausende kompetente Beamtinnen und Beamten. Zuallererst sind sie dafür da, die inhaltliche Arbeit für die Regierung zu leisten. Alles andere macht eine Regierung abhängig von privaten Firmen. Das wäre inakzeptabel."

Die Ausgaben der Regierung für externe Berater steigen seit Jahren. Im Februar vergangenen Jahres hatte eine ähnliche Umfrage des Finanzministeriums ergeben, dass es zwischen 2014 und 2017 eine deutliche Steigerung gegeben hatte. 2014 lagen die Beraterausgaben der Regierung noch bei 63 Millionen Euro, 2015 waren es 105 und 2016 dann 243 Millionen. 2017 gab die Regierung 248 Millionen für die Berater aus und damit weniger als halb so viel wie im vergangenen Jahr. Für 2018 lagen zum damaligen Zeitpunkt noch keine vollständigen Zahlen vor.

Kritisiert wurden in der jüngsten Vergangenheit vor allem die hohen Ausgaben des Verteidigungsministeriums. So hatte der Bundesrechnungshof 2018 in einem Bericht Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit des Beratereinsatzes im Ministerium stark angezweifelt. Seit einem halben Jahr wird das Engagement von Beratern in dem Ressort von einem Untersuchungsausschuss des Bundestags überprüft. Es geht um Vorwürfe von unkorrekter Auftragsvergabe an den Vergaberichtlinien vorbei bis hin zu Vetternwirtschaft. Mitte Februar befragt der Ausschuss die frühere Verteidigungsministerin und jetzige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zuletzt hatte die Löschung von Daten auf zwei von ihr als Ministerin benutzten Handys die Vorwürfe gegen das Ministerium verschärft.

Ex-Staatssekretärin rechtfertigt sich im Untersuchungsausschuss

Am Donnerstag hatte die ehemalige Staatssekretärin im Verteidigungsministerin Katrin Suder vor dem Ausschuss den kostenintensiven Einsatz der externen Berater verteidigt. Von der Leyen hatte Suder 2014 zur Staatssekretärin berufen, zuvor war Suder selbst Beraterin – bei der Beratungsfirma McKinsey. Als solche hat sie unter anderem das Arbeitsministerium veraten, das damals ebenfalls von der Leyen geführt hatte. Suders Aufgabe ab 2014 war die Modernisierung des Rüstungswesens innerhalb der Bundeswehr.

Nach ihren Angaben vor dem Ausschuss sei dafür vielfach externe Hilfe notwendig gewesen. "Externe Berater waren immer ein Mittel, nie die Strategie", sagte die ehemalige Beamtin. Die Beratungsausgaben seien während ihrer Zeit im Ministerium zwar gestiegen, im Vergleich zum gestiegenen Beschaffungsvolumen sei dieser Anstieg aber unterproportional gewesen.





Auch den Vorwurf der Vetternwirtschaft wies Suder zurück. Sie komme aus der privaten Beratungsbranche und habe berufliche und privater Praxis stets getrennt. "Ich habe es mir zum Grundsatz gemacht, eher weniger zu reden, als mehr", sagte Suder. Sie habe immer für einen transparenteren Umgang mit Ex-Kollegen aus der Wirtschaft gesorgt. Zudem sei sie in die Entscheidung über die Einbindung externer Berater nicht eingebunden gewesen.



"Das habe ich so nicht wahrgenommen"

Als unproblematisch bezeichnete sie ihre private Freundschaft mit dem Unternehmensberater Timo Noetzel, der ebenfall einst für McKinsey arbeitete. Nach einem Wechsel zur Beratungsfirma Accenture hatte er den Umsatz der Firma mit Bundeswehraufträgen von einer halben Million Euro im Jahr 2014 auf 20 Millionen im Jahr 2018 erhöhen können. Zu einer Zeugenaussage, Noetzel habe einen besonderen Draht zur Leitungsebene des Ministeriums gehabt, sagte Suder nun: "Das habe ich so nicht wahrgenommen."



Suder war bis 2018 Staatssekretärin, heute arbeitet sie an der Hertie School und ist Vorsitzende des Digitalrates der Bundesregierung – eines Beratergremiums. Vor dem Verteidigungsausschuss, der die Vergabe externer Beratungsleistungen zunächst untersuchte, hatte sie eine freiwillige Aussage verweigert. Daraufhin bildete sich der Untersuchungsausschuss, der als einziger Ausschuss die Möglichkeit hat, Vorladungen zu erzwingen. Jetzt sagte Suder, sie habe damals keineswegs eine Missachtung des Parlaments im Sinn gehabt, wie es in einer Mitteilung des Bundestags zur Sitzung des Untersuchungsausschusses heißt. Stattdessen habe sie nur abgesagt, weil ihr damals in der Öffentlichkeit strafrechtliches Verhalten vorgeworfen worden sei.