In der Berateraffäre hat das Verteidigungsministerium dem zuständigen Untersuchungsausschuss mehreren Berichten zufolge mitgeteilt, dass die Handydaten Ursula von der Leyens (CDU) unwiederbringlich gelöscht wurden. Das gehe aus einem Bericht des Ministeriums hervor, der unter anderem der Welt und dem Spiegel vorliegt. Demnach seien auch die Daten auf einem zweiten Diensthandy der früheren Verteidigungsministerin vernichtet worden.



Bereits im Dezember hatte das Verteidigungsministerium die Löschung von Daten auf einem Mobiltelefon Ursula von der Leyens eingeräumt. Wie der Spiegel berichtete, schilderte das Ministerium in dem Bericht an den Untersuchungsausschuss nun ausführlich, dass es für die Aufklärung von Entscheidungsprozessen keinerlei SMS der früheren Ministerin als Beweismittel zur Verfügung stellen könne. Nachrichten eines Blackberry-Diensthandys von der Leyens seien durch die Unachtsamkeit eines Sachbearbeiters im August 2019 gelöscht worden.



Auf einem zweiten Telefon, das mittlerweile dem Ministerium vorliege, habe von der Leyen selbst alle Nachrichten vernichtet, hieß es laut Spiegel weiter. Techniker hätten in den vergangenen Wochen festgestellt, dass sich auf dem zweiten Gerät "weder im Ordner Geschäftlicher Bereich noch im Ordner SMS Nachrichten und Dateien befinden", zitierte das Magazin aus dem Bericht. Das zweite Handy hatte von der Leyen den Angaben zufolge erhalten, da ihre frühere Nummer bei einem großen Datenleak im Internet öffentlich bekannt geworden war.

In der sogenannten Berateraffäre geht der Untersuchungsausschuss dem Vorwurf nach, dass im Verteidigungsministerium Verträge in Millionenhöhe an externe Firmen unter Umgehung des Vergaberechts geschlossen worden seien. Auch der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht im Raum. Unklar ist bislang, ob das Gremium die heutige EU-Kommissionschefin von der Leyen als Zeugin vorladen wird. Ergebnisse der Ausschussuntersuchungen sollen Mitte 2020 vorliegen.