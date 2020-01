Das Berliner Abgeordnetenhaus hat den Mietendeckel beschlossen. Bei 150 abgegebenen Stimmen sprachen sich 85 Abgeordnete für das Gesetz aus, mit dem der Senat die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre einfrieren will. Das Gesetz gilt nicht für alle Wohnungen in der Hauptstadt, aber für die meisten Bestandswohnungen. Insgesamt sind rund 1,5 Millionen Wohnungen vom Mietendeckel betroffen. "Heute ist ein bedeutender Tag für Berlin", sagte die wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Iris Spranger.



Konkret geht es um Wohnungen, die vor 2014 gebaut worden sind. Deren Miete darf nicht steigen. Neubauwohnungen nach 2014, Sozialwohnungen und Wohnheimunterkünfte sind von dem Gesetz nicht betroffen. Zudem sollen besonders hohe Mieten unter bestimmten Umständen abgesenkt werden dürfen, beispielsweise wenn die Miethöhe die von der neuen Deckelung festgelegte Obergrenze um mehr als 20 Prozent überschreitet. Auch für Neuvermietungen gelten künftig festgelegte Grenzen.



Erhöht werden kann die Miete allerdings nach wie vor im Fall von Modernisierungen, allerdings darf die Erhöhung nicht mehr als einen Euro pro Quadratmeter betragen. Auch die Vermieter werden vor drohenden wirtschaftlichen Schäden durch die Mietendeckelung geschützt: In diesem Fall können sie einen Antrag bei der Investitionsbank Berlin auf eine höhere zulässige Miete stellen. In Kraft tritt das Gesetz, sobald es veröffentlicht wurde.

CDU kündigt Verfassungsklage an

Das Gesetz ist umstritten. Opposition und Wirtschaftsverbände hatten immer wieder dagegen protestiert. Sie kritisierten, der Mietendeckel sei nicht geeignet, zur Entspannung auf dem Wohnmarkt beizutragen. Vertreter der Immobilienwirtschaft warfen dem Senat vor, das Gesetz werde den Neubau in der Hauptstadt drosseln und dadurch den Wohnungsmangel verschärfen.

Auch juristisch steht der Mietendeckel seitens Opposition und Wirtschaft in der Kritik. Verschiedene Parteien und Verbände hatten eigene juristische Gutachten anstellen lassen, deren Schlussfolgerungen ebenfalls verschieden sind. Manche Juristen bezeichneten das Gesetz als potenziell verfassungsfeindlich, etwa weil der Mietendeckel Eigentumsrechte beschneiden könnte, die nicht in die Zuständigkeit einer Landesregierung fallen. Auch das Bundesinnenministerium zweifelte die Rechtmäßigkeit der Maßnahme in einem Gutachten an. Eine Verfassungsklage gegen das Gesetz kündigte die Berliner CDU sofort nach dessen Verabschiedung an.