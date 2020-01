Zugegeben, die Geschichte, die in Thüringen herumerzählt wird, schmeckt etwas süßlich. Aber sie passt zu ähnlichen Anekdoten und sie hat sich erst vor ein paar Tagen wieder zugetragen, in einem evangelischen Zweckbau im Norden von Erfurt, in dem die weniger Wohlständigen der Stadt leben. An einem dunklen, kalten Abend mischte sich dort unter die Kirchgänger ein Mann, der trotz dunklen Anoraks für alle erkennbar war als Bodo Ramelow, der leibhaftige und derzeit geschäftsführende Ministerpräsident.

Er war unangekündigt und allein gekommen, die Leibwächter waren, wenn sie denn irgendwo herumsaßen, nicht zu sehen. Der Regierungschef wurde weder offiziell begrüßt noch verabschiedet, es ist seine Gemeinde, hier ist er Christ unter Christen, seit Langem schon. Aber natürlich, das Landesvolk erkannte ihn, es wurde geschwatzt, gelacht und auch ein bisschen gebetet.

Eine andere Geschichte: Kurt Biedenkopf, von altem Unionsadel und einst als "König von Sachsen" bezeichnet, wird 90 Jahre alt. Am kommenden Dienstag gibt es einen großen Empfang im Dresdner Albertinum, mit Kanzlerin und allem erdenklichen christlich-konservativem Pipapo. Ramelow will auch da sein, die Sächsische Staatskanzlei hat ihn eigens eingeladen, auf Drängen Biedenkopfs. "Wir beide telefonieren immer mal wieder miteinander", sagt der Linke. "Wir schätzen uns gegenseitig."

Anfang Februar will sich der Regierungschef im Thüringer Landtag zur Wiederwahl stellen – und dies, obwohl das Parteienbündnis, das ihm vor fünf Jahren ins Amt verhalf, dort keine Mehrheit mehr besitzt: Die siechende SPD und die zerstrittenen Thüringer Grünen verloren bei der Landtagswahl im Oktober, während Ramelows Linke deutlich hinzugewann und erstmals stärkste Partei im Land wurde. Und so verteilen sich die 48 Sitze einer sehr heterogenen Mehrheit auf die bisherigen Oppositionsparteien AfD, CDU und FDP, und zwar genau in dieser Reihenfolge.

Die AfD will einen Gegenkandidaten aufstellen

Dass Bodo Ramelow dennoch eine Minderheitsregierung bilden kann, liegt daran, dass in Thüringen mit Linke und AfD die beiden Antagonismen der deutschen Politik eine unfreiwillige Mehrheit im Parlament bilden. Damit sind alle Mehrheitskoalitionen ohne die Beteiligung von mindestens einer der beiden Parteien automatisch unmöglich.

Der Rest folgt der Logik des Ausschlussprinzips. CDU und FDP wollen nicht mit der Linken. SPD und Grüne wollen nicht mit CDU und FDP. Und alle wollen nicht mit der AfD. Zumindest noch.



Die vereinzelten Forderungen aus der CDU, es unter der Linken zu versuchen, wurden in den Gremien in Berlin und Erfurt fast panisch stummgeschaltet. Zu den tradierten antikommunistischen Reflexen addiert sich die begründbare Furcht, dass eine Öffnung der CDU zur Linken die parallele Öffnung zur AfD bewirken würde.

Bleiben also nur Ramelow und Rot-Rot-Grün in der Minderheitsvariante. Die CDU dürfte keinen Gegenkandidaten aufstellen, da sich ihr Landeschef Mike Mohring nicht einmal der eigenen Stimmen sicher sein darf. Die AfD hat zwar einen Kandidaten angekündigt, der nicht Landeschef Björn Höcke sein soll, um willige Christdemokraten oder Liberale von der ganz rechten Sache zu überzeugen. Dennoch gilt es als unwahrscheinlich, dass auch in einer geheimen Abstimmung größere Teile der bürgerlichen Parteien zur AfD überlaufen.