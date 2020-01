In Bremen ist ein Funktionär der in Deutschland verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verhaftet worden. Nach Angaben der Polizei war gegen den 42-Jährigen zuvor lange ermittelt worden. Der Mann soll als Gebietsleiter der PKK in Bremen und Niedersachsen aktiv gewesen sein. Zu seinen Aufgaben gehörte es demnach unter anderem, Geld für die PKK zu organisieren sowie potenzielle Kämpferinnen und Kämpfer zu rekrutieren.

Er wurde laut Bremer Polizei am Montag vom Zielfahndern festgenommen, Grundlage war ein Untersuchungshaftbefehl des Hamburger Oberlandesgerichts (OLG). Anschließend wurde der Mann in ein Hamburger Gefängnis gebracht. Das OLG in Hamburg ist auch für Staatsschutzsachen aus Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuständig.

Die PKK wird in Deutschland als ausländische Terrorgruppe eingestuft und ist verboten. Es kommt immer wieder zu Ermittlungen und Prozessen gegen Funktionäre, die von der Bundesrepublik aus logistische Unterstützung organisieren.