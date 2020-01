"Wenn die Widerspruchslösung verabschiedet wird, würden viele Menschen, die auf ein Organ warten, glauben, dass die Probleme gelöst wären. Da wird man sie enttäuschen müssen", sagte die SPD-Abgeordnete vor der Debatte im Bundestag.

Tatsächlich komme es vor allem darauf an, die Strukturen in den Krankenhäusern weiter zu verbessern. So müssten Ärzte noch besser geschult werden – auch für die sensiblen Gespräche mit den Angehörigen. Eine Reform für eine Verbesserung der Prozesse in den Krankenhäusern vom vergangenen Jahr sei noch nicht vollständig umgesetzt.

Innerhalb der Fraktionen gibt es unterschiedlich Positionen. Der, der heute zuerst spricht, unterstützt die Widerspruchslösung. Die, ebenfalls SPD, ist dagegen.