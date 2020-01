Der Bundestag hat für einen Gesetzentwurf unter anderem der Grünenchefin Annalena Baerbock und der Linkenvorsitzenden Katja Kipping zur Neuregelung der Organspende gestimmt. In der entscheidenden dritten Lesung votierten 432 Abgeordnete dafür, 200 stimmten dagegen, 37 enthielten sich. Damit bleiben Organspenden in Deutschland nur mit ausdrücklich erklärter Zustimmung erlaubt.

Bürger sollen künftig mindestens alle zehn Jahre direkt auf das Thema angesprochen werden. Wer ab dem Alter von 16 Jahren einen Personalausweis beantragt, ihn verlängert oder sich einen Pass besorgt, soll auf dem jeweiligen Amt Informationsmaterial bekommen. Beim Abholen soll man sich dann vor Ort oder auch später zu Hause in ein neues Onlineregister eintragen können – mit Ja oder Nein. Selbst beraten sollen Ämter ausdrücklich nicht.

Für eine regelmäßige Aufklärung sollen auch Hausärztinnen und Ärzte eine größere Rolle spielen. Sie sollen Patienten möglichst alle zwei Jahre über Organspenden informieren und zum Eintragen ins Register ermuntern – ergebnisoffen und mit dem Hinweis, dass es weiter keine Pflicht dazu gibt. Grundwissen über Organspenden soll auch Teil der Erste-Hilfe-Kurse vor einer Führerscheinprüfung werden. Im Register sollen Entscheidungen jederzeit zu ändern sein.



Für die Abstimmung gab es keine Fraktionsvorgaben, der Antrag wurde von Abgeordneten mehrerer Parteien getragen.



Zuvor war die sogenannte doppelte Widerspruchslösung abgelehnt worden, für die sich unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Karl Lauterbach (SPD) eingesetzt hatten. Jeder Bürger sollte dem Vorschlag zufolge Organspender werden, wenn nicht aktiv widersprochen wird.



Ziel der nun geschaffenen Neuregelung ist, die Zahl der Organspenderinnen und -spender in Deutschland zu erhöhen. Sie ist im internationalen Vergleich niedrig und ging im vergangenen Jahr leicht auf 932 zurück. Im vergangenen Jahr wurden 2.995 Organe an die Vermittlungsstelle Eurotransplant übergeben. In Deutschland warten etwa 9.000 Menschen auf Organe.



Lesen Sie alles zur Debatte über die Neureglung der Organspende in unserem Liveblog nach.