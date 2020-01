Es ist ja nur Hamburg, versucht man sich in der CDU einzureden. Und es stimmt natürlich: Wie ein Stadtstaat wählt, ist keinesfalls repräsentativ für die Stimmung im Land. Aber es stimmt eben auch wieder nicht. Denn wenn die Hansestadt Ende Februar über ihre neue Bürgerschaft entscheidet, ist sie das einzige Bundesland, in dem 2020 gewählt wird. Eine Niederlage setzt dann natürlich gleich den Ton für das ganze Jahr.

Insofern ist es kein Zufall, dass der CDU-Vorstand seine Jahresauftaktklausur in das Internationale Maritime Museum in die Speicherstadt verlegt hat: Noch mal Unterstützung zeigen, Journalisten mal den weitgehend unbekannten Spitzenkandidaten vorführen. Wobei man sich in der Berliner Parteizentrale wenig Illusionen macht: Wer an der Alster künftig regiert, das machen SPD und Grüne unter sich aus. Der CDU droht nicht nur eine Niederlage – daran hat man sich ja schon gewöhnt, seit Ole von Beust 2010 entnervt hinschmiss. Nein, die CDU ist kurz davor, abzusaufen: Mal 13, mal 15 Prozent erreicht sie in den Umfragen.

Klar, die CDU war nie eine Großstadtpartei, in Hamburg tat sie sich immer schwer. Und dann kam auch noch Pech dazu: Die eigentlich vorgesehene Kandidatin, eine absolute Hoffnungsträgerin, Aygül Özkan, erkrankte schwer. Stattdessen führt jetzt der Altonaer Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg die Christdemokraten in einen chancenlosen Wahlkampf. Sollte das Ergebnis wirklich näher an zehn als an 20 Prozent liegen, wird das ein sehr unruhiger Start ins neue Jahrzehnt für die CDU. "Auf die Mischung kommt es an", sagt Annegret Kramp-Karrenbauer auf die Frage nach den Wahlzielen in Hamburg. Soll heißen: Ums Rathaus spielt die CDU gar nicht erst mit. Bestenfalls wird es die Rolle des Juniorpartners.

Die Sehnsucht der CDU nach Orientierung zeigt, wie die Partei taumelt

Natürlich ist die CDU-Spitze auch zum Arbeiten nach Hamburg gekommen. Am Freitagabend ging es erst mal um Außenpolitik. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg war zu Besuch. Dann hielt ein US-Politikprofessor ein Referat, was von Donald Trump noch so zu erwarten sei. Der Samstag gehörte den Inhalten: Ende des Jahres auf dem Parteitag soll ein neues Grundsatzprogramm stehen. Angeschoben hat es Kramp-Karrenbauer, als sie noch Generalsekretärin war. Es sollte ihr Gesellenstück werden und sie vorbereiten auf Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Es kam bekanntlich anders.

In fünf Arbeitsgruppen steckte der CDU-Vorstand die Köpfe zusammen und brütete über Kapiteln, Gewichtung und der allgemeinen Stoßrichtung des neuen Programms. Was bisher klar ist: Es soll kein dröger 120-Seiten-Wälzer werden, sondern gern kurz und knackig. Inhaltlich soll es das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung austarieren.

Aber wie das so ist, wenn man sich auf die Suche nach den eigenen Wurzeln macht: Da werden aktuelle Mängel und Versäumnisse umso schmerzhafter sichtbar. Im Fall der CDU zeigt die Sehnsucht nach neuer Orientierung, wie sehr die Partei derzeit taumelt.

Bis nach Hamburg verfolgt die CDU die Frage, wie sie es mit der Linkspartei halten will. Auch drei Monate nach der Wahl in Thüringen hat sie darauf keine stringente Antwort. Bundes- und Landesspitze spielen seitdem Pingpong: Direkt nach der Wahl zeigte sich Landeschef Mike Mohring erst offen für Gespräche. Nach Protest aus dem Adenauer-Haus präzisierte er: Gespräche mit dem Ministerpräsidenten, nicht mit der Linkspartei selbst. Mehrere Volten später stand die Idee einer Projektregierung, also quasi einer Koalition nur ohne Koalitionsvertrag. Die CDU hätte womöglich sogar Minister stellen können. Berlin grummelte. Das Dogma "Keine Zusammenarbeit mit der Linken" legt man an der Bundesspitze wesentlich strenger aus.