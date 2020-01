CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich der Forderung von CSU-Chef Markus Söder nach einer Kabinettsumbildung auf Bundesebene angeschlossen. "Wenn man den Willen hat, bis 2021 gemeinsam zu arbeiten, dann muss man auch bereit sein, immer mal wieder etwas zu erneuern. Dazu gehört auch dieser Vorschlag", sagte Dobrindt den Sendern RTL und n-tv. Zwar sei die Koalition besser als ihr Ruf, "aber wir wissen auch, dass wir eine neue Dynamik brauchen".

Söder hatte sich am Wochenende für eine Verjüngung des Bundeskabinetts ausgesprochen. Namen nannte er dabei nicht. Beide CSU-Politiker äußerten sich vor der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag im oberbayerischen Kloster Seeon. Auf dem Treffen, das an diesem Montagmittag beginnt, wird am Nachmittag als Gast EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) erwartet.

Den Vorwurf, die CSU könne wegen der Forderung nach einer Kabinettsumbildung als unberechenbarer Faktor in der Koalition wirken, wies Dobrindt zurück. "Wir sind der sichere Partner in dieser Koalition und wir bleiben unseren Grundsätzen treu", sagte der CSU-Politiker.



Im ARD-Morgenmagazin sagte Dobrindt zudem, es sei "unfair", jetzt über Minister zu spekulieren. Der Maßstab für die CSU sei, dass in Deutschland für die Bürger mehr Entlastung geschaffen werden solle; zudem gehe es um mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.

Söder hatte sich vor allem für eine Stärkung des Bereichs Wirtschaft ausgesprochen. Das Wirtschaftsressort wird derzeit von dem CDU-Politiker Peter Altmaier geleitet. Ältester Bundesminister ist der Innenminister und frühere CSU-Chef Horst Seehofer.