In Hinblick auf den jüngsten Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder für eine Kabinettsumbildung hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die Union vor zu viel Selbstbeschäftigung gewarnt. "Wir sollten jetzt als Union der SPD in diesem Jahr nicht nacheifern", sagte der CSU-Politiker in einer Rede vor dem Beamtenbund dbb. Er verwies auf die SPD, die 2019 monatelang für die Auswahl ihrer neuen Parteispitze gebraucht hatte.



"Ich glaube ohnehin, dass die Bevölkerung in erster Linie will, dass wir gute Arbeit leisten und weniger uns mit uns selbst beschäftigen", sagte der Innenminister. Auch zu seiner eigenen politischen Zukunft wolle er aus diesem Grund nichts sagen. "Ich gebe dazu schon seit zwei Jahren keine Stellungnahmen mehr ab", sagte er. Seehofer hatte im vergangenen Mai gesagt, er wolle mit dem Ende der laufenden Legislaturperiode aus der Politik ausscheiden.

In einem Interview mit der Bild am Sonntag hatte Söder in einem Interview mehr "Aufbruchstimmung" in der Bundesregierung durch jüngere Minister verlangt, um besser auf die nächste Bundestagswahl vorbereitet zu sein. Namen nannte er dabei nicht. Ältester Bundesminister ist der 70-jährige Seehofer. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte sich der Forderung Söders angeschlossen.

Söder: Regierung ist "die Zukunftsmannschaft für danach"

Zum Auftakt der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Kloster Seeon bekräftigte Söder die Forderung nach einer Kabinettsumbildung. Es werde bis zur Bundestagswahl 2021 keine Kompetenzteams neben der Regierung geben, deshalb sei "das, was die Regierung ist, auch die Zukunftsmannschaft für danach", sagte Söder. "Und der Anspruch muss sich auch dokumentieren lassen für alle Beteiligten." Er nannte erneut keine Namen, ließ aber erkennen, dass er den größten Nachholbedarf bei Innovationen, Wissenschaft und Wirtschaft sieht: "Es fällt auf, dass wir wirtschaftlich etwas schwächer werden, dass wir technologisch im internationalen Wettbewerb zulegen müssen." Für Söder geht es dabei auch um die Zukunft der Großen Koalition nach der nächsten Bundestagswahl. "Wird die große Koalition dieses und nächstes Jahr, wenn sie denn bleibt, in erster Linie eine Art administrative Einrichtung, in der sie versucht, quasi es mit Anstand zu Ende zu bringen, nach dem Motto: Danach kommt etwas ganz anderes", sagte er. Oder gibt es nochmal einen neuen Aufbruch, einen neuen Schub, eine neue Idee.

Seehofer selbst ging in seiner Rede vor dem dbb mit Ironie auf die Debatte ein: "In meinem Alter, das werden Sie alle noch erleben, müssen Sie täglich nach dem Aufstehen prüfen, ob Sie noch im Amt sind." Söders Vorstoß erwähnte der Innenminister nicht ausdrücklich. Er stellte aber klar, dass er sich als Chef des Bundesinnenministeriums wohl fühlt: "Ich hoffe, ich darf Euch noch einige Tage leiten", sagte er an die Adresse seiner Mitarbeiter.

Angela Merkel ist gegen Kabinettsumbildung

Söders Vorschlag nach einer Verjüngung des Kabinetts stieß auch auf Kritik. "Qualität misst sich nicht daran, ob jemand alt oder jung ist. Es geht darum, die besten Köpfe im Kabinett zu haben", sagte der Vorsitzende der Senioren-Union, Otto Wulff. Er äußerte sich verärgert über den Vorstoß. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wies die Forderungen nach einer Kabinettsumbildung indirekt zurück. "Die Bundeskanzlerin arbeitet mit allen Ministerinnen und Ministern gut und gerne zusammen", sagte Regierungssprecher Steffen. Zugleich verwies er auf die "Vielzahl an Projekten für diese Legislaturperiode". Jedoch könnte die Regierung "an manchen Stellen auch noch Tempo oder Dynamik zulegen", räumte Seibert ein.

Der Sprecher des Bundesumweltministeriums ergänzte, für Ministerin Svenja Schulze (SPD) klinge der Vorsatz von "Tempo und Dynamik" in Bezug auf ihre Themenfelder für die gesamte Bundesregierung "sehr gut". Die Frage des Klimaschutzes werde sich im Bereich des Erneuerbare-Energien-Ausbaus und im Verkehr entscheiden. "Auf diesen Feldern haben wir noch einige Aufgaben zu lösen."