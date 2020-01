Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist beim Vorstoß von Parteichef Markus Söder für eine Kabinettsumbildung nach eigener Aussage nicht einbezogen worden. "Mit mir hat niemand darüber gesprochen", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). So beantwortete er die Frage, ob er sich bei Söders Idee, das Regierungsteam zu verjüngen, angesprochen gefühlt habe.

Die Arbeit der beiden CSU-Minister neben ihm – Andreas Scheuer (Verkehr) und Gerd Müller (wirtschaftliche Zusammenarbeit) – wollte Seehofer nicht kommentieren. Er wolle nicht dazu beitragen, "dass wir uns in der Öffentlichkeit mit uns selbst beschäftigen." Das nutze der Partei erfahrungsgemäß nicht. Schon zuvor hatte er auf Söders Vorschlag mit einer Warnung vor Selbstbeschäftigung reagiert.

Mit Blick auf seine persönliche Zukunft sagte Seehofer der FAZ: "Die Ideen gehen mir nie aus. Aber ich weiß auch, dass eine politische Aufgabe endlich ist. Ich habe ja gesagt, dass am Ende der Legislaturperiode für mich Schluss ist."



Austausch von CSU-Ministern schloss Söder nicht aus

In den vergangenen Tagen hatte Söder mit seinem Vorschlag, das Kabinett Mitte des Jahres zu verjüngen und zu erneuern, eine Diskussion in der Union ausgelöst. Er begründete die Idee mit einem Bedarf nach Aufbruchstimmung vor allem in Hinblick auf die Wirtschaftspolitik. Namen von Ministern, die seiner Meinung nach ausgetauscht werden sollten, nannte der CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern aber nicht.



Am Donnerstag hatte er auch einen Austausch von CSU-Ministern nicht ausgeschlossen. In der Sommerzeit werde man sich "grundlegende Gedanken" machen. Die Partei müsse "über die Inhalte hinaus" zeigen, dass sie auch für die Zeit nach 2021, wenn die aktuelle Legislaturperiode vorbei ist, eine Führungsrolle beanspruche. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wolle er in die Entscheidung miteinbeziehen, sagte Söder. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Umbildung der Regierung abgelehnt.