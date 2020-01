Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder hat den Rückzug eines Muslims als CSU-Kandidat für das Bürgermeisteramt in der schwäbischen Gemeinde Wallerstein bedauert. "Wer sich zu den Grundsätzen der CSU bekannt hat, der sollte auch ein guter Kandidat sein", sagte Söder am Rande der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag, die traditionell im oberbayerischen Seeon stattfindet.

Wer sich so politisch engagiere, habe Respekt und Unterstützung verdient. Die genauen Hintergründe kenne er aber noch nicht, sagte der Parteichef. Er habe Generalsekretär Markus Blume beauftragt, den Vorgang aufzuarbeiten, sagte Söder. "Ich bedauere diese Entwicklung."

Am Wochenende war bekannt geworden, dass der türkischstämmige Unternehmer Sener Sahin doch nicht zur anstehenden Bürgermeisterwahl in Wallerstein im Landkreis Donau-Ries antreten wird. Sahin sei im vergangenen Jahr gefragt worden, ob er für die CSU antreten wolle, sagte der Ortsvorsitzende Georg Kling. An diesem Donnerstag hätte er von der Partei offiziell nominiert werden sollen. Einige Mitglieder lehnten das jedoch ab: Ein Muslim könne nicht für die Christlich-Soziale Union kandidieren.



Daraufhin zog Sahin seine Bewerbung zurück. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er, es sei bei der Kritik an ihm niemals um seine Qualifikation gegangen, sondern ausschließlich um seinen Glauben. Dem Sender zufolge war Sahin bisher kein Mitglied der Union, wollte aber im Fall seiner Nominierung in die CSU eintreten. Aktuell stellt die Parteifreie Wählergruppe in Wallerstein den Bürgermeister, die bayerischen Kommunalwahlen finden am 15. März statt.