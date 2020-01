Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich offen für ein sogenanntes Demokratiefördergesetz gezeigt. Das Vorhaben soll die Finanzierung privater Initiativen und Vereine verbessern, die sich gegen Extremismus und Antisemitismus einsetzen. Wie der Spiegel berichtet, ist Seehofer auf die Linie von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) eingeschwenkt. Bisher hatten sich Seehofers Ministerium und auch die Unionsfraktion im Bundestag dagegen gesperrt, die Initiativen dauerhaft wirkungsvoller zu unterstützen.

Seehofer hatte sich bei einem "Fachgespräch zur Stärkung der Präventions­arbeit gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus", das Jugend- und Innenminis­terium Mitte Januar mit 16 Experten veranstaltet haben, zu dem Projekt bekannt. Nach übereinstimmenden Angaben von Teilnehmern der Ministeriumsveranstaltung bezeichnete Seehofer das Demokratiefördergesetz laut Spiegel als "in diesen Zeiten notwendig". Seit dem NSU hätte sich "eine rechtsextremistische Blutspur durch Deutschland gezogen", man müsse deswegen auch "deutlich mehr Geld" in die Prävention investieren, sagte der CSU-Politiker. Als Giffey die Idee eines Staatsvertrags als möglichen Kompromiss für die ­Union angesprochen habe, soll der Innenminister gar gefragt haben: "Bin ich jetzt hier der Einzige, der das Demo­kratiefördergesetz will, oder wie?"



Wie das Gesetz aussehen soll, ist vollkommen unklar. Wie ZEIT ONLINE aus Teilnehmerkreisen des Fachgesprächs erfuhr, ist ein erster Referentenentwurf seit längerer Zeit nicht mehr weiterbearbeitet worden, weil das Bundeskanzleramt dies blockiert. Aller Voraussicht nach läuft es auf eine Stärkung des bestehenden Demokratieförderungsprogramms des Familienministeriums hinaus. Es stellt von 2020 bis 2023 insgesamt 460 Millionen Euro zur Verfügung, im kommenden Jahr 115 Millionen. Eine zunächst geplante Kürzung um acht Millionen Euro wurde wieder zurückgenommen, jedoch soll die Anzahl der geförderten Initiativen verringert werden. Ein weiteres Standbein der Demokratieförderung ist das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe mit einem jährlichen Fördervolumen von zwölf Millionen Euro.

Das Problem für die geförderten Initiativen ist, dass sie Geld nur für einen begrenzten Zeitraum bekommen. Danach müssen sie einen neuen Antrag stellen. Zum Teil sind sie gezwungen, ihre Projektbeschreibungen abzuwandeln, um neu bei der Geldvergabe Berücksichtigung zu finden. Hinzu kommt: Den Förderanteil der Bundesprogramme müssen die Initiativen durch Landes-, kommunale oder andere Geldmittel komplementär ergänzen, damit die Bundesförderung fließt. Das überfordert vor allem kleine Vereine.

Spitzenvertreter der Initiativen machen sich seit Langem für eine dauerhafte institutionelle Förderung stark. Das aber verhindert der Bundesrechnungshof. Der Bund darf zivilgesellschaftliche Initiativen nicht dauerhaft fördern, sondern lediglich Geld für innovative befristete Projekte ausgeben. Ob das von Seehofer nun unterstützte Demokratieförderungsgesetz das ändert, wird der nächste Referentenentwurf zeigen. Wann der kommt, ist offen. Beide Minister bekannten sich im Rahmen des Fachgesprächs dazu, insbesondere im Bereich Rechtsextremismus und Antisemitismus die Präventionsarbeit langfristig zu stärken. Bis Frühjahr 2020 wollen sie dem Bundeskabinett einen Bericht über die Weiterentwicklung der Extremismusprävention vorlegen.