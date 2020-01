Nach Einschätzung des Deutschen Beamtenbundes (DBB) fehlen dem Staat derzeit 300.000 Mitarbeiter. Das geht aus einer Aufstellung hervor, die der DBB zum Auftakt seiner Jahrestagung in Köln veröffentlichte. Demnach fehlen in den Kommunalverwaltungen mehr als 138.000 Bedienstete, in der Kranken- und Altenpflege 40.000 und bei Bundes- und Landespolizei jeweils 25.000. Um die Zahlen zu erheben hatte der DBB die Angaben der rund 40 Gewerkschaften, deren Dachverband er ist, abgefragt.



In den kommenden zehn Jahren werden laut DBB 1,3 Millionen Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden. Auch wenn erwartbare Neueinstellungen eingerechnet würden, bleibe eine Personallücke von mehreren Hunderttausend Beschäftigten. Die Personalsituation im öffentlichen Dienst ist eines der Hauptthemen bei der Jahrestagung des Verbands.



DBB-Chef Ulrich Silberbach nannte den öffentlichen Dienst angesichts der wachsenden Personalnot einen "Sanierungsfall". Er forderte massive Investitionen, um nicht "ein Stück Zukunft" zu verspielen. Weitere Stellenstreichungen aufgrund von Sparzwängen dürfe es "endgültig und nachhaltig" nicht mehr geben. Silberbach forderte Investitionen in die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes und die Gehälter von Angestellten. Dabei gehe es "um Wertschätzung und Wettbewerbsfähigkeit." Weiterhin habe das Thema Arbeitszeit in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen.

Deutschlandweit arbeiten 4,7 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst, 1,8 Millionen von ihnen sind verbeamtet. Kritisiert werden häufig der Gehaltsunterschied zwischen Beamten und Angestellten, wie es etwa bei Lehrerinnen und Lehrern der Fall ist, oder die steigenden Kosten für externe Unternehmensberatungen. Grund für diese sind unter anderem der Personalmangel: Zwischen 1991 und 2012 baute der Staat 1,6 Millionen Stellen im öffentlichen Dienst ab. Das spiegelt sich auch in der Wahrnehmung bei der Bevölkerung: 61 Prozent der Deutschen halten Behörden grundsätzlich für überfordert.