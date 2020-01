11/19

Regieren wurde für die Grünen schnell zur Herausforderung: 1998 hatte die Partei in Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg dem ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr in der Nachkriegsgeschichte zugestimmt. Ein schwerer Schritt für die einst pazifistisch geprägte Partei. Im Mai 1999 gab es auf dem Grünenparteitag in Bielefeld heftige Proteste dagegen, Außenminister Fischer wurde von einem Farbbeutel am Ohr getroffen. Er verteidigte den Nato-Einsatz auch mit den Worten "nie wieder Auschwitz". Es gehe darum, einen Völkermord zu verhindern. Eine Mehrheit der Delegierten entschied sich für die Fortführung des Einsatzes und damit auch für den Verbleib in der Bundesregierung.