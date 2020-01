Der Hamburger Nachwuchspolitiker Tom Radtke will trotz eines vielfach kritisierten Holocaust-Vergleichs in der Linkspartei bleiben. Entsprechend habe sich der 18-Jährige bei einem Treffen mit dem Landesvorstand geäußert, teilte Landesgeschäftsführer Martin Wittmaack mit. Der Schüler habe nicht bestritten, dass die Posts auf seinen Social-Media-Accounts, in denen der Holocaust mit den Folgen des Klimawandels verglichen und relativiert wurden, von ihm stammten. Auf Facebook und Twitter hatte Radtke den Klimawandel als "Klimaholocaust" bezeichnet.

Am 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am Montag hatte Radtke auf Facebook geschrieben: "Die Nazis gehören auch zu den größten Klimasünder*innen, da ihr Vernichtungskrieg und ihre Panzer riesige Mengen an CO2 produziert haben. Viele Politiker sagen, dass sich das nicht wiederholen darf. Aber was tun sie gegen den Klima-Holocaust, der in diesem Moment Millionen Menschen und Tiere tötet?"

Die Hamburger Linke hatte ihn daraufhin aufgefordert, seine Kandidatur für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar zurückzuziehen. Außerdem hatte sie Maßnahmen bis hin zum Parteiausschluss erwogen. Bislang habe sich Radtke noch nicht dazu geäußert, ob er von Platz 20. der Landesliste zurücktreten werde, so Wittmaack. "Es war das erste Mal, dass wir überhaupt mit ihm ein Gespräch Auge in Auge führen konnten." Über das weitere Vorgehen werde der geschäftsführende Landesvorstand im Laufe des nun angestoßenen Gesprächsprozesses entscheiden.

Die Linken-Landessprecher Olga Fritzsche und David Stoop hatten den Holocaust-Vergleich eine "unsägliche Relativierung und Instrumentalisierung" genannt und die Zusammenarbeit mit Radtke für beendet erklärt. Laut Wittmaack sei diese Haltung vom Landesvorstand bestätigt worden. Fridays for Future Hamburg, wo Radtke aktiv war, hatte sich ebenfalls von dessen Äußerungen distanziert. Sein Verhalten bezeichnete die Aktivistengruppe als schockierend und nicht vereinbar mit den Werten und Positionen von Fridays for Future.