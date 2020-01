Die Linkspartei steht unter Druck. Obwohl ihr wichtigster Konkurrent, die SPD, seit Jahren an Zustimmung verliert, konnte sie selbst davon bisher kaum profitieren. In Umfragen dümpelt sie zwischen sieben und zehn Prozent herum, im vergangenen Jahr musste sie in Ostdeutschland und bei der Europawahl schwere Niederlagen verkraften.

Zu ihrem traditionellen Jahresauftakttreffen versucht die Partei es nun mit einem Rückgriff auf ihr Leib-und-Magen-Thema: die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. "Linkes Konzept für einen demokratischen Sozialstaat der Zukunft", ist ein Papier überschrieben, das der Parteivorstand an diesem Samstag gemeinsam mit den Landes- und Fraktionsvorsitzenden diskutieren will.

Das Thema ist sicher aller Ehren wert – gerade für eine linke Partei. Denn der Sozialstaat steht ja tatsächlich vor neuen Herausforderungen: Der demografische Wandel lässt die Zahl der Arbeitskräfte sinken, die Alten werden mehr und die Jungen weniger. Hinzu kommen die gewaltigen Umbrüche in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung, die bekannte Berufsbilder überflüssig machen oder komplett verändern werden und neue Fähigkeiten verlangen. Und nicht zuletzt wird auch der ökologische Umbau der Wirtschaft, den die Linken ebenfalls vorantreiben wollen, die Gesellschaft vor neue Gerechtigkeitsfragen stellen. Vor allem: Wie verhindert man, dass dieser vor allem zulasten der Ärmeren geht?

Mehr Rente, mehr Arbeitslosengeld, weniger arbeiten

Betrachtet man allerdings die konkreten Vorschläge der Linken, hat man nicht den Eindruck, dass hier versucht wird, diese Herausforderungen tatsächlich anzugehen. Stattdessen wurde eine lange, teure Wünsch-dir-was-Liste erstellt. Bei der Rente zum Beispiel soll nicht nur das Rentenniveau insgesamt angehoben sowie eine Mindestrente von 1.200 Euro eingeführt werden, sondern gleich auch noch das Rentenalter perspektivisch auf 60 Jahre abgesenkt werden. Die Rente mit 67 soll sofort wieder rückgängig gemacht werden. Wie das zusammenpasst mit der Tatsache, dass in Zukunft immer weniger Junge die Renten von immer mehr Älteren erwirtschaften müssen, bleibt das Geheimnis der Linken.

Oder Beispiel Arbeitsmarkt: Hier setzt sich die Linke nicht nur für ein neues Arbeitslosengeld Plus ein, dass auf das Arbeitslosengeld I folgen soll oder eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1.200 Euro, die das heutige Hartz-IV ersetzen würde, sondern sie fordert auch gleich noch ein neues Normalarbeitsverhältnis ein: Künftig soll Vollzeitarbeit eine Spanne zwischen 28 bis 35 Stunden umfassen – bei vollem Lohnausgleich. Wie auf diese Weise der bereits existierende Fachkräftemangel, den die Linke selbst beklagt, behoben werden soll, dazu finden sich ebenfalls keine Angaben. Wie aber macht man Menschen fit für den Wandel der Arbeitswelt, für die Herausforderungen der Digitalisierung? Dazu fällt der Linken nicht mehr ein als der recht allgemeine Satz, dass man Bildung und Ausbildung stärken und ein Recht auf Umschulung einführen wolle.

Quasi keine Angaben gibt es auch dazu, wie das Ganze bezahlt werden soll. Immerhin 120 Milliarden Euro jährlich will die Linke zusätzlich in soziale Dienstleistungen, Infrastruktur und den sozial-ökologischen Umbau stecken. Die Kosten für das Gesamtpaket – einschließlich der sozialen Verbesserungen – schätzt die Partei auf 180 Milliarden. Doch ausgearbeitete Vorschläge für die Finanzierung finden sich zumindest in dem jetzt vorliegenden Papier kaum. Zwar soll sowohl die gesetzliche Renten- als auch die Krankenversicherung zu einer Versicherung werden, in die alle – ohne Beitragsbemessungsgrenze einzahlen müssten. Doch das würde nicht nur neue Gerechtigkeitsprobleme schaffen, sondern dürfte auch kaum reichen. Darüber hinaus setzen die Linken wohl auf Steuererhöhungen und neue Schulden, was spätestens in der nächsten Rezession zum Problem werden dürfte.



Viel hilft nicht viel

Das Konzept erscheint nicht zuletzt auch als ein Versuch, sich von SPD und Grünen nicht das Wasser abgraben zu lassen. Schließlich sind auch sie in den vergangenen Jahren nach links gerückt, wollen nun Hartz IV überwinden, den Mindestlohn erhöhen oder eine Kindergrundsicherung einführen. Hinzu kommt, dass das neue Vorsitzendenduo der SPD, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, weit radikaleren Vorschlägen zuneigt als die bisherige Führungsspitze. Das verbessert zwar die Aussichten für eine künftige Koalition, verkleinert aber auch den politischen Spielraum für die Linken. Sie müssen nun noch mehr fordern, um sich überhaupt noch gegen die SPD absetzen zu können.



Doch das Motto "Wer bietet mehr" sollte nicht das handlungsleitende Prinzip in diesem Wettstreit werden. Gute, vor allem glaubwürdige Politik bemisst sich nicht nur daran, dass sie viel verspricht, sondern vor allem daran, dass sie darlegt, dass ihre Forderungen auch umsetzbar und realistisch sind. Für eine Partei, die, wie die Linke dies zuletzt immer wieder durchblicken lässt, endlich auch im Bund mitregieren will, sollte das erst recht selbstverständlich sein.