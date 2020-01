Mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart will sich die FDP an diesem Montag auf das politische Jahr 2020 einstimmen – und muss dabei auf die Anwesenheit ihres stellvertretenden Parteivorsitzenden Wolfgang Kubicki verzichten. Dieser sagte seine Teilnahme überraschend ab und begründete dies mit Terminproblemen. "Stuttgart ist keine Pflichtveranstaltung, sondern Kür", sagte Kubicki der Bild-Zeitung. "Ich bin auch nicht der Einzige aus der FDP-Spitze, der passen muss."

Im Mittelpunkt des traditionsreichen Liberalen-Treffens in der Stuttgarter Oper steht die Rede von Parteichef Christian Lindner, der sich derzeit aber viele kritische Worte anhören muss. So warf ihm der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum in der Welt vor, "offenen Debatten" zu scheuen. Diese seien jedoch "das Lebenselixier" der Demokratie. Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Ria Schröder, sagte kürzlich ebenfalls der Welt, dass es wegen Lindners Dominanz anderen Liberalen schwerfalle, sich öffentlich zu profilieren.

"Karriere-Feiglinge aus der Deckung"

Auslöser der Kritik waren vor allem die jüngsten Umfragen, die die Partei derzeit bei Werten von sieben bis neun Prozent sehen. Von der Schwäche der Regierungsparteien CDU und SPD profitieren – zum Unmut vieler Liberaler – vor allem die Grünen. Eine Entwicklung, mit der sich auch Kubicki unzufrieden zeigt. "Wir dürfen uns mit unseren acht, neun Prozent nicht zufriedengeben", sagte er der Welt und forderte seine Partei auf, sich kämpferischer zu zeigen.

Zugleich konterte Kubicki parteiintern Kritik an der Führung. "Wenn die Partei mehr bekannte Köpfe haben soll, sollen sich diese Karriere-Feiglinge doch mal aus der Deckung wagen", so der FDP-Vize. Niemand in der FDP werde daran gehindert, "sich zu profilieren – und niemand kann erwarten, dass er etwas geschenkt bekommt".

Tatsächlich blicken die Liberalen auf ein durchwachsenes Jahr 2019 zurück, in dem sie zwar wieder in das Europaparlament und in die Bremer Bürgerschaft eingezogen sind – bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg scheiterten sie jedoch jeweils an der Fünfprozenthürde. In Thüringen schafften sie es mit genau fünf Prozent erstmals seit zehn Jahren wieder in einen ostdeutschen Landtag.