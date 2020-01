Äußerlich ist es ein klassischer Christian-Lindner-Auftritt: Stilsicher mit dunklem Anzug und weißem Hemd steht der FDP-Chef auf der Bühne des Opernhauses in Stuttgart und schwört seine Parteikollegen beim traditionellen Dreikönigstreffen auf das kommende Jahr ein. Er redet ohne Manuskript, rhetorisch brillant, alles wie immer.



Doch inhaltlich hat sich einiges geändert. Arbeitete er sich in den vergangenen Jahren vor allem an den Grünen ab, sind in diesem Jahr die Sozialdemokraten dran. Das Credo: Ihre Politik laufe am Menschen vorbei. Es sei "ein beschämender Mangel an Fairness", so Lindner, "wenn unser Sozialstaat diejenigen benachteiligt, die sich aus Hartz IV aus eigener Kraft befreien wollen". Die Zuverdienstgrenzen müssten geändert werden, damit sich jede Stunde Arbeit lohne. Und wer privat für das Alter vorsorge, solle nicht zusätzlich besteuert werden.



Auch mit persönlichen Angriffen spart Lindner nicht. Er schimpft auf die neue SPD-Doppelspitze, besonders auf Norbert Walter-Borjans, der seinerzeit als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen Schulden für "unsoziale Politik" gemacht habe. Dem FDP-Politiker Joachim Stamp, der seit 2017 Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in dem Bundesland ist, gelinge hingegen eine soziale Politik ohne Schulden. Mit Häme wird auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz bedacht: In den Bäckereien gebe es jetzt "Olaf to go", sagt Lindner und spielt damit auf die neu eingeführte Bonpflicht an. Viele würden den Zettel gar nicht mitnehmen. "Vielleicht, weil sie den Kaffee oder das Brötchen nicht umtauschen wollen?", frotzelt der FDP-Chef.



Doch das Sticheln gegen die SPD-Führung ist nur die eine Seite. Denn gleichzeitig wirbt er offen um ihre Wählerinnen und Wähler. Sogar vor die Werkstore wollen er und seine Landespolitiker bundesweit ziehen, um persönliche Gespräch mit Facharbeitern zu suchen und Vorbehalte abzubauen. Stimmenfang im klassischen SPD-Milieu. Am 30. April soll das sein – symbolträchtig einen Tag vor dem Maifeiertag, dem Tag der Arbeit.



Mit großem Überschwang begrüßt Lindner dann auch noch den ehemaligen SPD-Bundesminister und rheinland-pfälzischen Arbeits- und Sozialminister Florian Gerster als neues FDP-Mitglied. Offensiver kann eine Kampfansage kaum sein: Die FDP will enttäuschten Sozialdemokraten Heimat sein.



Wenig erfolgreiches Jahr 2019

Von der Schwäche der Großkoalitionäre profitieren momentan vor allem die Grünen. Zum Leidwesen der FDP, die in Umfragen im Bereich von sieben bis neun Prozent verharrt. Dabei könnte der Liberalismus in Deutschland gerade jetzt punkten: Bei denjenigen, denen die AfD zu rechts, die Linke zu links und die politischen Konzepte von Union, SPD und Grünen zu wenig freiheitlich sind. Trotzdem blickt die FDP auf ein dünnes Jahr 2019 zurück. Das EU-Wahlergebnis blieb hinter den Erwartungen zurück. Bei zwei Landtagswahlen verpasste sie den Einzug in Parlament, in Thüringen nahm sie soeben die Fünfprozenthürde. Vor allem die älteren Wähler hatten der FDP den Rücken gekehrt, wie Parteivize Wolfgang Kubicki analysierte. Er machte dafür auch den "sehr juvenilen Auftritt" der Partei mitverantwortlich. Thüringens FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich bezeichnete das Erscheinungsbild der Partei generell als zu "blass und indifferent".

Zudem dringt die FDP mit ihrer Programmatik bislang nicht durch. Ein "Narrativ, wie Liberalismus im 21. Jahrhundert aussieht", vermisst nicht nur der Altliberale Burkhard Hirsch. Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum kritisierte kurz vor dem Dreikönigstreffen im Interview mit der Welt, Lindner habe Scheu vor offenen Debatten". Zudem wird der Parteichef auch für seinen kühlen Stil kritisiert. Die Bundestagsfraktion versuchte zwar, diesem Image auf ihrer Klausur Anfang September mit einem Papier zu begegnen, in dem "die Liebe zur Freiheit, die Leidenschaft für Vernunft und die Lust auf Zukunft" als verbindende Elemente der Freien Demokraten hervorgehoben werden. Doch diese Bemühungen überzeugten nicht wirklich.

Es braucht schon etwas Fantasie, sich die FDP als Anlaufstelle für ehemalige SPD-Wähler vorzustellen, die sich aufgrund des Linksschwenks der neuen Parteiführung von Saskia Esken und Walter-Borjans abwenden. Auch wenn die FDP sich gern auf ihr sozialliberales Erbe beruft, scheint diese Werbetour nur bedingt Erfolg versprechend zu sein. Die FDP hat spätestens seit Guido Westerwelle ein marktliberales Image angenommen und den sozialliberalen Kern, den sie einst als Bürgerrechtspartei pflegte, vernachlässigt. Parteigranden wie Gerhart Baum und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die für diesen Flügel stehen, haben in der Partei nicht mehr viel zu sagen. Eine Wiederbelebung der Grundsätze des sozialen Liberalismus sieht Baum unter Christian Lindner momentan nicht, wie er der Welt sagte.

Und auch in Parteikreisen gibt es kritische Stimmen zum neuen Kurs des Parteichefs, der zwar die SPD-Stimmen möchte, aber nicht wirklich weiß, wie er sie locken soll: Immerhin gebe es unter SPD-Wählern eine kulturelle Hemmschwelle, die Liberalen zu wählen, heißt es. Eine kleine inhaltliche Verschiebung macht aus einem SPD- noch keinen FDP-Wähler.