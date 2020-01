Franziska Giffey gehört zu den ganz wenigen in der Politik, die sich so sehr begeistern können, dass es ansteckend wirkt. Ob sie sich für ein politisches Vorhaben, ihre Heimat, ihre Partei oder einfach auch nur für ihre eigene Begeisterung begeistert, ist momentan gerade egal. Für den trüben, deprimierten Haufen der Berliner SPD ist dieser Mix aus Leidenschaft, Optimismus und guter Laune, der da nun in Form der 41-jährigen gebürtigen Brandenburgerin an ihre Spitze strebt, die einzige Chance, nach der Landtagswahl im Herbst 2021 an der Macht zu bleiben. Ein Gottesgeschenk mit Hochsteckfrisur.

Im Mai wird die Bundesfamilienministerin gemeinsam mit Raed Saleh, Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, für den Vorsitz der Berliner SPD kandidieren. Auf eine Doppelspitze hatten sich die Genossen bereits auf dem vergangenen Parteitag festgelegt. Michael Müller, der zunehmend unbeliebte Regierende Bürgermeister, wird dann nicht mehr antreten, auch nicht als Spitzenkandidat im nächsten Jahr. Das macht dann Giffey. Wer sonst?



Mit Giffey wird alles gut

Giffey wird unter den Sozialdemokraten seit geraumer Zeit schon wie ein Wundermittel gehandelt, das alle Leiden der SPD beseitigen kann. Die Partei braucht eine neue Vorsitzende? Mit Giffey wird alles gut. Wie vertreiben wir den Blues der Vergeblichkeit? Mit täglich drei Sätzen Giffey. Wer rettet die Berliner SPD? Na die Frau, die mal Bürgermeisterin von Neukölln war. Welcher Kanzlerkandidat holt das bestmögliche Ergebnis bei der nächsten Bundestagswahl? Natürlich die Kandidatin, die man mögen muss! Wer ist in der Lage, die bis zu zehn Punkte Rückstand der Berliner SPD gegenüber den Grünen aufzuholen? Nur eine Spitzenkandidatin, der die Berliner – anders als ihrem aktuellen Regierenden Bürgermeister – noch etwas zutrauen. Fast hat es den Anschein, als glaubten die Genossen, Franziska Giffey hätte als Kind in japanischem Heilpflanzenöl gebadet. Das hilft ja angeblich auch gegen alles.

Was aber treibt Giffey? Warum steigt die Frau der tausend Optionen von der Bundes- auf die Landesbühne herab? Warum mutet sie sich einen Landesverband zu, dessen Zustand selbst Wohlmeinende als desolat bezeichnen? Und warum lässt sie, die große Zukunftshoffnung der Sozialdemokraten, sich auf eine Wahl ein, die sie verlieren kann?

In Berlin kann sie gewinnen, im Bund nur verlieren

Zwei Antworten gibt es auf diese Frage. Die erste hat etwas mit kalter Vernunft zu tun – dazu sind notorisch Begeisterte durchaus fähig – und ist schnell erzählt: Giffey weiß, dass sie bis maximal Herbst 2021 Bundesministerin bleiben kann, spätestens dann wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Dass die SPD danach weiterhin Minister in eine Regierung entsenden wird, glauben selbst die nicht, deren Optimismus so grenzenlos ist, dass sie in Hertha BSC einen kommenden deutschen Meister erkennen können. Umsatteln von Bund auf Land heißt für Giffey also: in Amt und Würde bleiben.

Bei der zweiten Antwort muss man genau hinhören, was Giffey so sagt. Ganz oft und sehr gern sagt sie zum Beispiel: "einen Unterschied machen". Mal erzählt sie, sie sei in die Politik gegangen, "um einen Unterschied zu machen". Mal sinniert sie darüber, welche Stelle, welche Position zu welcher Zeit die geeignetste sei, um "einen Unterschied zu machen". Und mal bringt sie halt ein Gesetz ein, um, genau, "einen Unterschied zu machen". Wer permanent einen Unterschied machen muss, ist für die Opposition denkbar ungeeignet. Denn dort kann man einen Unterschied nicht machen, sondern nur markieren. In Papieren, in Vorschlägen, in Anträgen. Wer aber Jahre – zuerst als Stadträtin, dann als Bürgermeistern und schließlich als Ministerin – immer nur gestaltet hat, möchte das auch weiterhin tun. Im Bund sind die Chancen darauf nach dem Herbst 2021 eher theoretisch, in Berlin durchaus real.

Und damit sind wir nochmals bei der Begeisterung. Wenn man Giffey über ihre guten und starken Gesetze leidenschaftlich schwärmen hört, ist man geneigt, zu glauben, das Gute-Kita-Gesetz und das Starke-Familien-Gesetz seien so ziemlich die bedeutendsten Werke seit der Bill of Rights von 1789. Noch leidenschaftlicher wird sie, wenn es um Berlin geht. "Berlin ist meine Stadt", sagt dann die in Frankfurt an der Oder Geborene. Seit mehr als 20 Jahren sei sie hier, die Stadt lieg ihr sehr am Herzen, sie fühle sich vollkommen zu Hause. "Berlin ist einfach die tollste Stadt in Europa, ach was, in der Welt." Wie sehr muss es da schmerzen, wenn die eigene Partei in der tollsten Stadt der Welt so mies dasteht. Da muss man doch selbst ran.

Amtsinhaber Müller hat unlängst versucht, den Angriff Giffeys noch abzuwehren. Indem er fallen ließ, dass die politische Affäre um ihren Mann Giffey schaden werde. Der beim Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) beschäftigte Veterinärmediziner hatte eine Kongressteilnahme im Ausland als Dienstzeit abgerechnet, war aber tatsächlich auf Urlaubsreise. In einem Disziplinarverfahren war er daraufhin dienstlich herabgestuft worden. Die Affäre schadete Giffey nicht, die Bemerkung dazu aber Müller.

Wenn sie im kommenden Jahr Regierende Bürgermeisterin werden will, kann sie nicht im gleichen Jahr SPD-Kanzlerkandidatin werden. Giffey weiß das. Traurig stimmt sie das nicht. Warum sollte es auch? Eine SPD-Kanzlerkandidatin – oder auch ein Kandidat – kann 2021, so, wie es jetzt aussieht, nur verlieren. Eine SPD-Kanzlerkandidatin, die 2025 vier Jahre lang bewiesen hat, dass sie die Probleme der Hauptstadt in den Griff bekommen hat, muss das nicht.