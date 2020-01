Der frühere CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz hat seiner Parteispitze vorgeschlagen, in einem Team für den kommenden Bundestagswahlkampf eine Rolle zu spielen. "Wir müssen mit der bestmöglichen Formation in die nächste Bundestagswahl gehen. Das ist nicht nur eine Person an der Spitze, das ist eine Mannschaft, und ich möchte auch in einer Mannschaft dabei sein", sagte er auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel, einer Wirtschaftsveranstaltung am Tegernsee. "Ich bin ein Teamplayer, und deswegen ist wichtig, dass die Mannschaft stimmt und jeder an seinem Platz steht."

Merz trat bei der Veranstaltung am Tegernsee mit einer "Deutschland-Rede" und zehn Thesen ans Rednerpult – wenige Stunden, bevor der CDU-Vorstand in Hamburg zu seiner Jahresanfangsklausur zusammenkommt. Dort steht der Bericht von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Mittelpunkt; ihr war Merz bei der Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz unterlegen. Seitdem gilt er als ihr Konkurrent im Kampf um die Kanzlerkandidatur.

"Durchaus für diese Aufgabe geeignet"

Merz selbst sagte dazu, dies sei eine Frage, mit der er sich "ganz ehrlich" heute nicht auseinandersetze. "Diese Frage muss ich für mich beantworten, die müssen wir in der CDU beantworten, auch in der CSU beantworten, wenn sie beantwortet werden muss – und das ist vielleicht Ende des Jahres, aber das ist sicher nicht heute." Zehn bis zwölf Monate vor der Bundestagswahl sollten aus seiner Sicht die politischen und personellen Entscheidungen gefallen sein. Er habe seine Rede "ohne jeden Hintergedanken" gehalten, betonte Merz.

Damit zielte der 64-Jährige auch auf Äußerungen des früheren Bundesministers Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), der sich auf der gleichen Tegernseer Veranstaltung explizit für Merz als Kandidaten ausgesprochen hatte. "Für mich bleibt momentan als einziger unter den Unionspolitikern ein Friedrich Merz, den ich als durchaus für diese Aufgabe geeignet halte oder den ich wählen würde", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Merz bringe Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene mit.

Kramp-Karrenbauer "wachse in eine große Aufgabe"

Außerdem halte er es "für keinen Nachteil, wenn jemand die letzten Jahrzehnte nicht nur im politischen Zirkus verbracht hat, sondern auch die Welt draußen gesehen hat", sagte zu Guttenberg. "Und drittens gefallen mir Leute, die in der Lage sind, nicht nur das typische politische Geschwurbel und die mutlose und karrieresichernde Zaghaftigkeit an den Tag zu legen, sondern auch in gewissen Punkten Dinge deutlich anzusprechen und Debatten anzustoßen, selbst wenn der nächste Shitstorm schon um die Ecke steht. All das bringt ein Friedrich Merz durchaus mit."

Merz sei auch "die überzeugendere Alternative" zu den beiden Parteichefs der Union, Kramp-Karrenbauer und Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident mache sich "jetzt offensichtlich ganz gut im Freistaat Bayern" – das sei aber auch sein Aufgabenfeld. Wie der CSU-Chef wachse auch Kramp-Karrenbauer "in eine große Aufgabe hinein" und es sei die Frage, ob die Partei und die Bevölkerung ihr die notwendige Zeit geben, "diese Aufgabe so auszufüllen, wie es dieses Land als Anspruch sich setzen darf".