Die Union hat den jüngsten wohnungspolitischen Vorstoß der SPD-Spitze für eine neue Steuer auf Grundbesitz kritisiert. "Es ist widersinnig, die Belastungen für die zu erhöhen, die Wohnraum zur Verfügung stellen", sagte der für Bau und Wohnen zuständige Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU). So würden keine Anreize für den Neubau von Wohnungen geschaffen, sondern der Neubau "nur unattraktiv" gemacht.

Eine "Bodenwertzuwachssteuer", wie SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sie gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorschlug, würde laut Lange zu immer höheren Mieten führen. "Wir sollten stattdessen unsere Kreativität darauf verwenden, die Förderung von Wohnraum zu verbessern, anstatt zusätzlich Belastungen zu schaffen", sagte der CSU-Abgeordnete.

Auch aus der FDP kamen Warnungen, die Steuer würde die Mieten erhöhen: "Die SPD-Spitze tut alles dafür, selbst die Linkspartei links zu überholen", sagte der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Florian Toncar. "Jetzt werden Grundstückseigentümer pauschal als Spekulanten diffamiert und mit einer neuen Steuer bedroht." Es sei besonders grotesk, dass die SPD mit dieser Steuer die Mieten senken wolle: "Passieren würde das Gegenteil."



Walter-Borjans hatte angesichts der Mietenexplosion in den Ballungszentren Deutschlands eine neue Steuer ins Gespräch gebracht. "Neben einem Ausbau des kommunalen Wohnungsbaus sollten wir auch den extremen Wertzuwachs von Grund und Boden in Deutschland ein Stück weit abschöpfen – etwa mit einer Bodenwertzuwachssteuer."

"Es kann einfach nicht sein, dass Menschen 40 oder 50 Prozent ihres Einkommens für Miete ausgeben", sagte Walter-Borjans. Zudem zeigte er Sympathie für einen Mietendeckel, wie ihn der Berliner Senat beschlossen hat. "Grundsätzlich kann eine Deckelung der Mieten ein sinnvolles Instrument sein", so der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. "Mieterhöhungen sollten sich allenfalls an der Preissteigerungsrate orientieren – und nicht an der spekulationsgetriebenen Steigerung der Immobilienpreise."

SPD-Chefin Saskia Esken nannte es "ein Unding, dass Menschen wohnungslos werden, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen können und dass Familien keine bezahlbaren Wohnungen finden". Das beste Mittel dagegen seien mehr Wohnungen. Esken forderte, dass 1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2030 geschaffen werden sollten – "vor allem dort, wo der Wohnungsmarkt extrem angespannt ist".