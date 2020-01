Bundesaußenminister Heiko Maas hat die US-Regierung vor Sanktionen gegen den Irak gewarnt. Über die Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump gegen das Land sagte der SPD-Politiker dem Deutschlandfunk, dies sei "zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest nicht sehr hilfreich". Man habe in den vergangenen Jahren viel investiert, um den Irak wiederaufzubauen. Dies drohe alles verloren zu gehen.

Das Parlament im Irak hatte zuvor überraschend für den Abzug von US-Truppen gestimmt. Sollte die Regierung dieser Aufforderung nachkommen, würde dies auf die Ausweisung aller US-Truppen sowie möglicherweise auch von anderen im Irak eingesetzten ausländischen Verbänden hinauslaufen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Irak wegen der Resolution mit Sanktionen.

Maas forderte, das Engagement der internationalen Gemeinschaft zum Wiederaufbau des Irak müsse fortgesetzt werden. Dafür gelte es, den Irak mit Argumenten zu überzeugen und nicht mit Drohungen. Das Votum des Parlaments sei zu respektieren, sagte Maas.

Auf die Frage, ob bei einem Abzug von US-Truppen deutsche Soldaten im Irak verbleiben könnten, sagte der Außenminister: "Das wird sicher ganz schwierig sein, weil die Vereinigten Staaten dort militärisch eine Vielzahl von Funktionen übernommen haben, die von heute auf morgen nicht von anderen übernommen werden können." Zudem habe das irakische Parlament für den Abzug sämtlicher ausländischer Truppen gestimmt. "Es wird jetzt darum gehen, wie die irakische Regierung diese Resolution umsetzt." In jedem Fall gelte es, einen Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und den USA im Irak zu verhindern.

Maas schließt Ende des Atomabkommens nicht aus

Das Parlament im Irak hatte mit der Resolution auf den tödlichen Drohnenanschlag des US-Militärs auf den iranischen General Kassem Soleimani reagiert. Soleimani war in der Nacht zu Freitag nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Er war Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, die zu den iranischen Revolutionsgarden gehören und für Auslandseinsätze zuständig sind. In der nahöstlichen Region befürchten vor allem die Golfstaaten wegen Soleimanis Tötung, bei einem offenen militärischen Konflikt zwischen die Fronten der USA und des Iran zu geraten.

Der Iran hatte nach der Tötung Soleimanis mit Vergeltung gedroht und eine weitere Abkehr vom Atomabkommen angekündigt. Maas sagte im Deutschlandfunk im Hinblick auf die Zukunft des Abkommens: "Das, was der Iran jetzt angekündigt hat, werden wir nicht einfach so achselzuckend hinnehmen können." Laut dem Außenminister wollen Deutschland, Frankreich und Großbritannien noch an diesem Montag über die neuesten Entwicklungen beraten.

Die Pläne des Iran stünden nicht im Einklang mit dem Atomvertrag, sagte Maas. Nach Gesprächen mit dem Iran und Konsultationen mit der Internationalen Atomenergiebehörde werde eine Entscheidung getroffen. "Einfacher ist das nicht geworden, und das kann auch der erste Schritt für ein Ende dieses Abkommens sein, was ein großer Verlust wäre." Eine mit Frankreich und Großbritannien koordinierte Reaktion sei in dieser Woche zu erwarten.