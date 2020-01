In der Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beisein seines israelischen Amtskollegen Reuven Rivlin vor Versuchen gewarnt, die Erinnerung an die deutschen Verbrechen zu relativieren. "Wir waren uns einig über die Lehren der Vergangenheit und eine Erinnerungskultur, die es gemeinsam zu pflegen galt", sagte Steinmeier. "Doch ich fürchte: Unsere Selbstgewissheit war trügerisch."

Weiter sagte der Bundespräsident in seiner Rede: "Ich wünschte, ich könnte, erst recht vor unserem Gast aus Israel, heute mit Überzeugung sagen: Wir Deutsche haben verstanden", sagte der Bundespräsident. "Doch wie kann ich das sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten, wenn das Gift des Nationalismus wieder in Debatten einsickert – auch bei uns."



"Ein von Rückschlägen begleiteter Prozess"

Steinmeier betonte, dass das Bekenntnis zur deutschen Verantwortung Teil des "demokratischen Konsens" geworden sei. "Auf diesen demokratischen Konsens haben sich meine Vorgänger an dieser Stelle berufen können", sagte er. "Es war ein langer, jahrzehntelanger, von Widerständen und Rückschlägen begleiteter Prozess."

Ihm saßen im Bundestagsplenum unter anderem auch Abgeordnete der AfD gegenüber. AfD-Politiker hatten sich wiederholt verächtlich über die deutsche Erinnerungskultur geäußert. Fraktionschef Alexander Gauland hatte die Zeit des Nationalsozialismus als "Vogelschiss" in der deutschen Geschichte bezeichnet.

Wie zuvor bei seinen Besuchen in Israel und in Auschwitz rief Steinmeier zum Kampf gegen völkisches Denken und einen Rückfall in autoritäre Strukturen auf: "Erheben wir uns gegen den alten Ungeist in der neuen Zeit! Kämpfen wir gegen Antisemitismus, gegen Rassenhass und nationale Eiferei! Erliegen wir nicht der Verführung des Autoritären! Streiten wir mit Argumenten, nicht mit Hass!"

Wolfgang Schäuble eröffnet die Gedenkstunde

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor einer Verharmlosung der Naziverbrechen gewarnt. "Immer wieder gab es Versuche, und es gibt sie immer noch, die Verbrechen kleinzureden. Das wird nicht gelingen", sagte der CDU-Politiker. Es gehöre zum gesellschaftlichen Grundkonsens, diese historische Verantwortung anzunehmen. "Sie ist konstitutiv für das Selbstverständnis unseres Landes. Wer an diesem Fundament rüttelt, wird scheitern."

Der Bundestagspräsident eröffnete die Gedenkstunde, an der erstmals die Präsidenten Deutschlands und Israels, Frank-Walter Steinmeier und Reuven Rivlin, gemeinsam teilnahmen. Er betonte, die Geschichte gebe keine Handlungsanleitungen. Wer sich mit ihr ernsthaft befasse, schärfe aber seine Sensibilität für Entwicklungen in der Gegenwart und könne sie besser deuten. Diese Sensibilität sei gerade heute nötig. "75 Jahre nach Auschwitz gibt es in Deutschland noch immer Antisemitismus und Rassismus – in vielen Facetten."