Eine Gruppe Aktivistinnen und Aktivisten, die sich selbst als "Aktionskünstler-Komitee" (AKK) bezeichnet, hat erfolglos versucht, die Überreste der Aktion eines anderen Künstlerkollektivs zu beseitigen. Etwa 20 Personen wollten die umstrittene Stahlsäule entfernen, die das "Zentrum für Politische Schönheit" (ZPS) vor dem Berliner Reichstag errichtet hatte.

Anfang Dezember stellte das ZPS die metallene Stele auf, die in ihrer verglasten Mitte eine illuminierte kupferfarbene Masse zur Schau stellte. Angeblich handelt es sich um die Asche von Opfern der Schoah. Das löste heftige Kritik unter anderem jüdischer Gruppen aus. Es verstößt gegen das jüdische Religionsgesetz der Totenruhe, die Asche jüdischer Opfer zu verwenden.

Kurz darauf entschuldige sich das ZPS. "Wir wollen bei Betroffenen, Angehörigen und Hinterbliebenen aufrichtig um Entschuldigung bitten, die wir in ihren Gefühlen verletzt haben", teilte das Kollektiv mit. Das ZPS verhüllte das Sichtfenster der Säule und gab an, die Asche an die Orthodoxe Rabbinerkonferenz übergeben zu haben, die sie demnach auf einem jüdischen Friedhof beisetzte.

"Mit Asche von Holocaust-Opfern sollte man keine Kunst machen"

Das war den Angehörigen des AKK offenbar nicht genug. "Mit Asche von Opfern des Holocaust sollte man keine Kunst und Politik machen", sagte der Autor Eliyah Havemann, der bei der Aktion dabei war. Deshalb wollte die Gruppe die Säule an einen geheimen Ort bringen, damit sich "Historiker in 2.000 Jahren den Kopf darüber zerbrechen können, was dieses Rohr wohl für einen Zweck gehabt haben könnte", wie das Kollektiv vorab ankündigte.

Zwar unterstütze man die Intention des ZPS, alle Parteien des Bundestags, insbesondere die Union, davor zu warnen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Jedoch seien Planung und Durchführung der Aktion von der Ignoranz gegenüber heute lebenden Jüdinnen und Juden geprägt gewesen. Das ZPS habe die Würde der Opfer der Schoah und ihrer Angehörigen empfindlich verletzt.

Das ZPS will die Säule auf Kosten des AKK instand setzen

Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten eine Israelfahne dabei und dokumentierten den Abbau auf Twitter unter dem Hashtag #AKKVorschlaghammer. "Wer Leid konsumierbar macht, ist Teil des Problems", stand auf einem Banner mit Antifa-Logo. Nach etwa 40 Minuten rückte die Polizei an und unterbrach den Abbau.

Es liegt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung vor, womöglich aus dem Umfeld des ZPS. Nach dem gescheiterten Abrissversuch bleibt die Säule nun vorerst am ursprünglichen Ort stehen.

Das ZPS war nach eigenen Angaben nicht informiert und will gegen die Aktion vorgehen. "Wir werden das auf deren Kosten wieder instand setzen", hieß es. Die Stadtbezirksverwaltung hatte dem ZPS eine Frist bis 20. Dezember gesetzt, um die mittlerweile einbetonierte Säule selbst zu entfernen. Dagegen hat das ZPS Widerspruch eingelegt.