Als CSU-Chef Markus Söder via Bild am Sonntag ausmalte, was er sich vom Bundeskabinett wünschen würde – jünger, dynamischer, eine "Zukunftsmannschaft" müsse das sein –, da hat ein Mann wohl genau aufgemerkt. Denn den ältesten Minister im Kabinett von Angela Merkel stellt die CSU ja selbst. Innen-, Bau- und Heimatminister Horst Seehofer ist nur einen Monat jünger als das Grundgesetz; er feierte vergangenen Sommer seinen 70. Geburtstag.

War das BamS-Interview ein Wink von Söder an seinen Vorgänger in der Staatskanzlei: Horst, es ist Zeit zu gehen? "Das ist wie im Fußball: In der zweiten Halbzeit verstärkt man sich mit neuen und frischen Kräften", sagte Söder. Um im Bild zu bleiben, heißt das: Ein Auswechselspieler muss vom Feld. Und der, der da potenziell angesprochen sein könnte, fühlte sich tatsächlich gemeint. Und das wohl nicht zu Unrecht.



"In meinem Alter, das werden Sie alle noch erleben, müssen Sie täglich nach dem Aufstehen prüfen, ob Sie noch im Amt sind", sagte Seehofer auf einer Rede vor dem Beamtenbund dbb. "Ich hoffe, ich darf euch noch einige Tage leiten." Ein typischer Seehofer-Schmunzler, der sich die Fähigkeit zur Selbstironie irgendwie immer bewahrt hat. Aber steckt nicht in jedem Scherz ein Funken Wahrheit?

Ein liebloser Abschied von der CSU

Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen der CSU und ihrem einstigen Chef erkaltet. Als er vor fast genau einem Jahr auch noch den Parteivorsitz abgab – die Staatskanzlei hatte er bereits Anfang 2018 geräumt –, da fiel seine Verabschiedung auf dem Parteitag in München doch sehr lieblos aus. Die einen machen ihn bis heute für die Eskalation im Streit um Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze verantwortlich. Eine, in dieser Lesart sinnlose, Krise, die im Sommer 2018 fast die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU gesprengt hätte. Die anderen tragen ihm im Gegenteil nach, dass er dann am Ende doch vor der Kanzlerin eingeknickt ist und es keine Zurückweisungen gibt. "Die hätte ihn schon nicht rausgeworfen", sagt ein CSUler im Rückblick.

Gründe, Seehofers Karriereende vorzuziehen – dass er nach Ablauf der Legislaturperiode nicht mehr antritt, gilt eigentlich als ausgemacht – gäbe es. Söder könnte seinem alten Widersacher eins auswischen. Zumal der so ohne Parteiamt im Spätherbst seiner Karriere kaum mehr an innerparteiliche Disziplin gebunden ist. Das macht ihn schwer, eigentlich unmöglich, aus München zu steuern. Was Seehofer plane, wisse eigentlich nur er selbst, meint ein hochrangiger Christsozialer. Seehofers Vorstoß etwa, pauschal ein Viertel der aus Seenot geretteten Migranten aus dem Mittelmeer aufzunehmen, hat viele in der eigenen Partei überrascht und stieß auf wenig Gegenliebe. Seehofer, ein Risikofaktor.



Außerdem wäre so ein riesiges Ministerium, das Seehofer sich da in den Koalitionsnächten rausverhandelt hat, natürlich eine tolle Bühne für junge, aufstrebende Kandidaten. Vor dem nächsten Wahlkampf, der ja mit Blick auf die SPD jederzeit losbrechen kann, ist das auf jeden Fall ein Trumpf.

Konkrete Personalpläne gebe es nicht, versichert man in der CSU – auch wenn Söders Diagnose, das Bundeskabinett verströme irgendwie kein Flair, doch von vielen geteilt werden dürfte.