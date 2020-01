Jens Spahn hat gekämpft, das war nicht zu übersehen. Immer wieder warb er in den vergangenen Wochen für die Widerspruchslösung bei der Organspende. Für jenes Verfahren also, bei dem erst mal jeder Bürger und jede Bürgerin ab 16 Jahren ein Organspender gewesen wäre, solange er dem nicht ausdrücklich widersprochen hätte. Spahn selbst hatte den Antrag zusammen mit mehreren anderen Abgeordneten unterschiedlicher Parteien in den Bundestag eingebracht. In der heutigen Debatte ergriff er als letzter Redner das Wort und versuchte eindringlich, die Abgeordneten auf seine Seite zu ziehen.

Doch diese machten dem smarten, jungen Minister einen dicken Strich durch die Rechnung. Sie lehnten seine Widerspruchslösung ab. Angenommen wurde stattdessen ein Gesetz, das auch künftig die positive Einwilligung zur Voraussetzung einer Organspende macht – und zu dessen prominentesten Vertretern ausgerechnet Grünenparteichefin Annalena Baerbock gehörte.

Ist da nun ein Machtkampf entschieden worden, Grün gegen Schwarz? Jung und eher links gegen jung und konservativ? Und versetzt diese Niederlage dem Mann, der sich in den vergangenen zwei Monaten so erfolgreich als gesundheitspolitischer Macher inszenierte und von dem jeder weiß, dass er weitere Ambitionen hat, einen schweren Schlag?

Einen Sieg hätte er zu nutzen gewusst

Das sicher nicht. Zwar ist es keine Frage, dass Spahn einen Sieg bei dieser emotionalen Bundestagsentscheidung für sich zu nutzen gewusst hätte. Ganz sicher hätte er keine Gelegenheit verpasst, den eigenen Anteil an der Neuregelung der Organspende herauszustreichen, wenn sein Vorschlag denn durchgekommen wäre. Er ist viel zu sehr Machtpolitiker, um das nicht zu tun.

Die Niederlage dagegen schadet ihm viel weniger, als ihm ein Sieg umgekehrt genutzt hätte. Wer daraus ein machtpolitisches Debakel konstruieren will, verkennt den Charakter einer solchen fraktionsübergreifenden Abstimmung, bei der die Abgeordneten nicht an eine Parteilinie gebunden sind. Es ist ja gerade ihr Wesen, dass es hier nicht um Machtpolitik geht, sondern um zentrale ethische Fragen, die letztlich jeder nur für sich beantworten kann.



Niemand muss in diesen wenigen Fällen irgendjemanden unterstützen, weil er mit ihm in der gleichen Partei ist oder er ihn künftig auf irgendeinem Posten sehen will. Jeder Abgeordnete ist vielmehr frei, allein seinem Gewissen zu folgen.

Und so kommt es dann zu Konstellationen, in denen Katja Kipping, Vorsitzende der Linkspartei, einer Meinung sein kann mit FDP-Chef Christian Lindner. Oder eben der SPD-Linke Karl Lauterbach mit dem konservativen Jens Spahn, während mit Hilde Mattheis eine andere SPD-Linke wiederum auf der entgegengesetzten Seite steht.

Es geht um das überzeugendere Argument

Eine solche Abstimmung sagt über die politischen Machtverhältnisse einfach gar nichts aus. Es geht wirklich nur darum, wer mit seinen Argumenten mehr Parlamentarier und Parlamentarierinnen überzeugen kann.

Und so ist das heutige Abstimmungsergebnis für Spahn denn auch keine persönliche Niederlage, sondern eine in der Sache. Er hat wirklich daran geglaubt, dass die Widerspruchslösung besser gewesen wäre – und mehr Menschen, die in verzweifelter Lage auf ein Organ warten, das Leben gerettet hätte, als dies mit der jetzigen Zustimmungslösung der Fall sein wird.



Spahn hat das erklärte Ziel, das Gesundheitssystem zu reformieren. Dieses Image hat keinen Schaden genommen. Der Gesundheitsminister ist nun – wie er selbst bekundete – zu Recht enttäuscht, politisch geschwächt ist er nicht.