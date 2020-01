Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will die Zahl der Kurzstreckenflüge ihrer Soldaten und Beamtinnen zwischen Bonn und Berlin reduzieren – den beiden Standorten ihres Ressorts. Per Weisung ließ sie die Abteilungsleiter ermahnen, vor Genehmigung eines Inlandsflugs die "Möglichkeit zur vorrangigen Nutzung schienengebundener Reisemittel" zu prüfen. Die Hausspitze erwarte "eine signifikante Verminderung des teilungsbedingten Flugaufkommens", um die verursachten CO2-Emissionen zu senken, berichtete der Spiegel. Persönliche Treffen sollen zudem vermehrt durch Videokonferenzen ersetzt werden.



Laut Weisung soll das Ministerium bis 2023 klimaneutral werden. Dies sei aber auch bei weniger Flügen nur durch zusätzliche Kompensationszahlungen für Klimaschutzprojekte möglich.



Das Aufkommen an Bonn-Berlin-Flügen ist groß: Der Spiegel zitiert eine interne Statistik, nach der die 2.700 Mitarbeiter und Soldatinnen, die für das Ministerium tätig sind, in den ersten acht Monaten des Jahres 2019 mehr als 3.100 Tickets buchten. Insgesamt kamen Kramp-Karrenbauers Beschäftigte 2018 auf etwa 13.440 dienstliche Inlandsflüge.

Unter den Beamten gelte die Bahn jedoch laut dem Bericht nicht als gangbare Alternative für Tagestermine in Bonn oder Berlin. Mit dem Flugzeug dauert die Reise eine Stunde, in der Bahn um die fünf.



Die Bundesministerien hatten sich im Zuge des im Herbst verabschiedeten Klimapaketes der Bundesregierung zur Reduktion von CO2 verpflichtet.



Die Logistik für Politiker erzeugt auch an anderen Stellen viel klimaschädliches CO2. Wie vor Kurzem bekannt wurde, werden in Sitzungswochen des EU-Parlaments regelmäßig 120 Autos des parlamentarischen Fahrdienstes von Brüssel nach Straßburg gefahren – die meisten davon ohne Passagiere, wie eine Parlamentssprecherin der Nachrichtenagentur dpa sagte.



Die Autos und ihre Fahrer dienen Abgeordneten als Transportmittel auf dem Weg vom Flughafen oder Bahnhof zum Parlamentsgebäude. Doch nur wenige der 751 EU-Abgeordneten nutzen die Möglichkeit, in den Limousinen selbst nach Straßburg mitzufahren, und fliegen stattdessen. Die Parlamentsverwaltung begründet die Verfahrensweise mit den höheren Kosten, die eine eigene Flotte in Straßburg nach sich ziehen würde. Das EU-Parlament tagt meist im französischen Straßburg; die parlamentarischen Ausschüsse treten dagegen in Brüssel zusammen.