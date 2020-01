An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett die Gesetzesvorlage zum Kohleausstieg auf den Weg bringen. Sie sieht vor, dass 2038 das letzte Braunkohlekraftwerk vom Netz geht. Die Details des Ausstiegspfads hatte die Bundesregierung Mitte Januar im Gespräch mit den Ministerpräsidenten der beteiligten Bundesländer festgezurrt; mit den Kraftwerksbetreibern einigte sie sich auf Entschädigungszahlungen. Der Präsident des Deutschen Naturschutzrings Kai Niebert kritisiert zusammen mit anderen Mitgliedern der Kohlekommission den Gesetzvorschlag. Hier spricht er über die Gründe.

ZEIT ONLINE: Herr Niebert, Sie haben in der Kohlekommission den Kompromiss zum Kohleausstieg mitverhandelt und sagen nun, dass Sie sich durch die Pläne der Bundesregierung "schlichtweg betrogen" fühlen. Das ist eine ziemlich drastische Wortwahl.

Kai Niebert: Aber sie ist berechtigt. Das Bundeskanzleramt hat gemeinsam mit den Ministerpräsidenten den Kompromiss der Kohlekommission beim Klimaschutz abgeschwächt und an entscheidenden Stellen verworfen.

ZEIT ONLINE: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht das anders. Er sagt, der Beschluss erfülle die Vorgaben der Kohlekommission, und spricht von einer "guten Einigung für den Klimaschutz".

Niebert: Man kann den Wortbruch an vier Punkten festmachen, an denen die Empfehlungen der Kommission eben nicht eins zu eins umgesetzt worden sind. Erstens hat die Kommission empfohlen, zu Beginn des Ausstiegs eine Kraftwerkskapazität von rund drei Gigawatt stillzulegen. Im Abschaltplan der Regierung sind es jetzt nur noch 2,8 Gigawatt. Man wird versuchen, den Rest auch noch zusammenzukratzen, indem man Kleinstkraftwerke abschaltet, aber welche das sein sollen, ist noch nicht absehbar. Das heißt, diese Menge ist auch noch nicht garantiert. Der zweite Punkt: Die Kommission hat sich auf einen möglichst stetigen Ausstiegspfad geeinigt. Jetzt läuft ein Großteil der Kraftwerke bis 2029 weiter und wird dann abgeschaltet, und die meisten restlichen Kraftwerke laufen sogar bis 2038. Das heißt, der Abbau kommt sprunghaft und nicht stetig.

Dass mit Datteln 4 ein nigelnagelneues Kohlekraftwerk ans Netz geht, ist gegen jedes klimapolitische Gewissen.

Drittens war ein substanzieller Zwischenschritt für 2025 vereinbart worden. Dann sollten zehn Millionen Tonnen CO2 zusätzlich reduziert werden, was der Abschaltung von zwei Gigawatt alter Braunkohle entspricht. Das wurde in der letzten Nacht der Kohlekommission so festgezurrt. Daraus sind jetzt 500 Megawatt geworden, umgerechnet etwa 2,5 Millionen Tonnen CO2, also nur ein Viertel.

Und nicht zuletzt geht mit Datteln 4 ein nigelnagelneues Kohlekraftwerk ans Netz, entgegen der Beschlüsse der Kohlekommission und gegen jedes klimapolitische Gewissen. Das ist zwar effizienter, wird aber deswegen häufiger laufen als alte Kraftwerke und deshalb mehr CO2 emittieren.

ZEIT ONLINE: Was bedeutet das unterm Strich?

Niebert: Insgesamt werden bis zum Jahr 2038 durch Braukohlekraftwerke rund 180 Millionen Tonnen CO2 mehr ausgestoßen als von der Kohlekommission vereinbart. Durch den Ausstiegspfad der Kommission wären die Emissionen um knapp 20 Prozent stärker gesunken.

Theoretisch könnte man davon einen Teil wettmachen, indem man Steinkohlekraftwerke schneller abschaltet als geplant. In der Praxis ist das aber problematisch, weil diese Kraftwerke stärker im Land verteilt sind als die Braunkohlekraftwerke. Sie stehen häufig da, wo der Strom noch gebraucht wird, sind zudem weniger klimaschädlich als die Braunkohle und werden in der Regel weniger stark ausgelastet. Braunkohlekraftwerke befinden sich in der Nähe der Tagebaue. Ihren Strom muss man also über längere Distanzen transportieren. Für das Stromnetz könnte das zum Riesenproblem werden.

Das Vorgehen der Regierung wirft die Frage auf, ob sie den Dialog mit der Zivilgesellschaft überhaupt ernst nimmt.

ZEIT ONLINE: Aber ist ihr Pessimismus angebracht? In Ihrer Emissionsrechnung gehen Sie davon aus, dass die Braunkohlekraftwerke über die gesamte Restlaufzeit mindestens gut ausgelastet sind. Das muss nicht so sein.



Niebert: Ob es so kommt, hängt stark davon ab, wie rentabel der Betrieb der Kohlekraftwerke ist. Das wiederum hängt am Preis der CO2-Zertifikate im europäischen Emissionshandel. Erst bei einem Preis von 60 Euro pro Tonne CO2 werden Braunkohlekraftwerke unrentabel – im Moment liegt er aber bei 25 Euro. Von allein passiert da also überhaupt nichts.

Neben einem stetigen Abschaltpfad ist es ist deshalb immens wichtig, dass die Bundesregierung die durch den Kohleausstieg frei werdenden Zertifikate zuverlässig löscht. Ansonsten sinkt der Preis für CO2 europaweit, was wiederum die Emissionen in die Höhe schnellen lässt. Die Löschung ist im Gesetzesentwurf vorgesehen. Der genaue Mechanismus ist aber noch unklar und muss dringend stringent ausgearbeitet werden.

ZEIT ONLINE: Sie haben den jetzt vorgesehenen Kohleausstiegspfad schon kritisiert, bevor die Bundesregierung ihren Gesetzentwurf vorgelegt hat. Enthält der aus Ihrer Sicht Verbesserungen?

Niebert: Die Bundesregierung hat die Kohlekommission eingesetzt, um ein Problem zu lösen, das sie selber nicht in den Griff bekam. Dann versprach sie, die Ergebnisse der Kommission eins zu eins umzusetzen. Stattdessen schnürt sie den wohlaustarierten Kompromiss in einer Kungelrunde auf und gibt den Verbänden und Kommissionsmitgliedern nur 22 Stunden Zeit, um zu ihrer Gesetzesvorlage Stellung zu nehmen. Ein solches Vorgehen wirft doch die Frage auf, ob die Regierung den Dialog mit der Zivilgesellschaft überhaupt ernst nimmt.