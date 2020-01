Der Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Leipzig soll aufgearbeitet werden. Das kündigte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) an. "Jeder Polizeieinsatz wird kritisch ausgewertet und aufgearbeitet. Das wird auch mit diesem geschehen", so Wöller.

Nach dem Angriff auf Polizisten in der Silvesternacht in Leipzig hatte das Leipziger Amtsgericht Haftbefehle gegen vier Männer erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 27, 29, 30 und 32 Jahren einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte im Stadtteil Connewitz vor, weiterhin versuchte und vollendete Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Sonderkommission Linx des LKA ermittelt im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in Connewitz außerdem weiterhin wegen versuchten Mordes gegen Unbekannt. Mehrere Polizisten hatten bei der Randale an der Kreuzung in dem Stadtteil Verletzungen erlitten, ein Beamter musste nach Angaben der Polizei vom Neujahrstag in einem Krankenhaus "notoperiert" werden. An diesem Freitag teilte Polizeisprecher Andreas Loepki mit, dass es keine Notoperation gegeben habe. In der Silvesternacht sei dies der Kenntnisstand gewesen. Eine lebensbedrohliche Verletzung habe aber nicht vorgelegen. Die Polizei müsse sich den "Schuh anziehen, dass es sicherlich besser gewesen wäre von einer operativen Maßnahme zu sprechen statt von Not-OP", sagte Loepki.

Dem Polizisten soll nach Angaben der Polizei von Unbekannten der Helm vom Kopf gerissen worden sein. Er sei bewusstlos gewesen. Laut Wöller geht es dem 38-Jährigen besser, er habe das Krankenhaus verlassen.



"Hier werden Täter und Opfer vertauscht"

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte gefordert, den Polizeieinsatz zu überprüfen. "Im Sinne der Polizeibeamten muss jetzt schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik angemessen war", sagte Esken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Sollte eine falsche Einsatztaktik Polizistinnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, liegt die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister."

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner kritisierte Eskens Äußerungen. Unmittelbar nach so einem Einsatz falle die SPD den Beamtinnen und Beamten in den Rücken, schrieb er auf Twitter. "Wer für uns die Knochen hinhält, sollte den Rücken gestärkt bekommen. Hier werden Täter und Opfer vertauscht."

Angesichts der "massiven Silvestergewalt" wäre es besser über die Gewalttäter zu reden, schrieb der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel auf Twitter. "Die muss man politisch, medial und mit Polizei und Justiz bekämpfen statt aus der Ferne über die Strategie der Polizei zu Schlaumeiern."

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kritisierte Esken ebenfalls. "Sind immer die anderen schuld? Oder kann man Extremisten einfach mal so nennen und ihren Angriff verurteilen?", schrieb sie auf Twitter.

Politiker von Landes- und Bundesebene hatten die Ausschreitungen verurteilt. Linkspolitiker hatten aber der Polizei eine Mitschuld zugewiesen. Auch Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linken, sagte, "daran, dass es so weit kam, trägt die Polizei eine gehörige Portion Mitverantwortung". Die "regelrechte Belagerung" des Stadtteils Connewitz durch die Polizei, "willkürliche Kontrollen" von Passanten und das "martialische Auftreten behelmter Trupps" inmitten der Feiernden bewirke das Gegenteil von Deeskalation.