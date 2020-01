Am 23. Februar ist in Hamburg die Wahl zur Bürgerschaft – dem Parlament der Stadt. Die Grünen sind in Umfragen fast so stark wie die SPD. Wer sollte die Hansestadt künftig regieren? Der frühere Erste Bürgermeister Ole von Beust hat eine klare Meinung.

ZEIT ONLINE: Herr von Beust, Sie leben inzwischen in Berlin und Hamburg und pendeln mehrmals im Monat. Woran merken Sie sofort, dass Sie in Hamburg sind?

Ole von Beust: Hamburg ist ruhiger, gelassener und irgendwie auch gepflegter als Berlin. Ich steige meistens am Dammtorbahnhof aus. Da haben Sie, wenn Sie aus Berlin kommen, das Gefühl: Sie sind in einem Kurort gelandet.

ZEIT ONLINE: Worin unterscheiden sich Hamburg und Berlin noch?

Von Beust: Hamburg ist besser organisiert und höflicher im Umgang. Auf der anderen Seite auch sehr eingefahren. Berlin ist laut und schrill. Es ist eine unheimliche Bewegung und Dynamik in der Stadt. Sie sehen jeden Tag etwas Neues. Ich finde: In ihrer Unterschiedlichkeit ergänzen sich die beiden Städte wunderbar.

ZEIT ONLINE: Gibt es einen Spruch, den nur Hamburger verstehen?

Von Beust: Symptomatisch ist die Reaktion in Konfliktsituationen. Der Berliner sagt: Mir kann keener. Also Kampf, komm doch her! Und der Hamburger sagt: Ihr könnt mir alle mal. Nach dem Motto: Leck mich am Arsch. Das Wasser kommt, das Wasser geht auch wieder. Ich habe keine Lust, mich aufzuregen.

ZEIT ONLINE: Wie muss man als Politiker die Hamburger ansprechen?

Von Beust: Die Mehrheit mag Ruhe und Gelassenheit. Es darf nicht zu marktschreierisch sein. Generell sind die Leute bei großspurigen Versprechungen von Politikern skeptisch. Aber die Hamburger sind noch skeptischer.

ZEIT ONLINE: Welche Politiker sind hier erfolgreich? Helmut Schmidt, Ole von Beust, Olaf Scholz - haben die etwas gemeinsam, trotz aller inhaltlicher Unterschiede?

Von Beust: Wahrscheinlich sind alle eher introvertierte Typen. Helmut Schmidt war zum Beispiel ein glänzender Redner, keine Frage. Aber wenn Sie mit ihm direkt sprachen, war er nachdenklich, analysierend und in sich gekehrt. Nicht derjenige, der zu allem ein Patentrezept hatte und lautstark Lösungen postulierte. Eine gewisse Introvertiertheit ist den Hamburgern eigen.



ZEIT ONLINE: Der Typ Rampensau hat hier keine Chance.

Von Beust: Nein, das passt nicht zum Hamburger Naturell. So sind die Leute hier einfach nicht. Hier spielen Gelassenheit, Sachlichkeit, Fairness eine große Rolle.

ZEIT ONLINE: Können Sie erklären, warum Hamburg so ein Faible für linke Bürgerschaften hat? Von außen betrachtet wirkt das widersprüchlich: Wohlhabende Bevölkerung, bürgerliches Antlitz, aber linke Wahlergebnisse. Wie passt das zusammen?

Von Beust: Zum einen ist das typisch für Großstädte. Sie haben auch in Köln oder München viele grüne und linke Wähler. Zum anderen lebt Hamburg historisch immer schon von einem Kompromiss zwischen kleinen Leuten und Bürgertum. Die Entwicklung der Stadt ist stark durch Außenhandel und Hafen geprägt. Die Sozialdemokraten waren hier immer dann erfolgreich, wenn sie eine hohe Kompetenz und Nähe zur Wirtschaft hatten.



ZEIT ONLINE: Ist die Hamburger SPD anders als im Rest des Landes? Pragmatischer, rechter?

Von Beust: Schon. Aber man darf sich auch nicht täuschen. Die Hamburger SPD tut gern so, als hätte sie mit der Bundes-SPD überhaupt nichts zu tun. Aber natürlich haben sie die gleichen Vorsitzenden und das gleiche Programm, auch wenn sie mühsam versuchen, sich davon abzugrenzen.



"Mit CDU pur kommen Sie hier nicht weit"

ZEIT ONLINE: Sie selbst waren einer der wenigen, die es mit der CDU an die Macht geschafft haben. Wie muss die CDU in dieser Stadt auftreten? Als bessere SPD?

Von Beust: Dass es damals so geklappt hat, waren auch glückliche Umstände. Rot-Grün hatte damals Probleme im Bereich der Inneren Sicherheit. Es gab eine offene Drogenszene und eine hohe Kriminalität mitten in der Stadt. Hinzu kam, dass die SPD damals ziemlich links war. Sie hatte Ortwin Runde, den Frontmann der Linken, zum Ersten Bürgermeister gemacht. All das brachte eine hauchdünne Chance für die anderen Parteien. Wir haben auch davon profitiert, dass wir eine langfristige Planung hatten. Und ich selbst von meinem eher sozial-liberalen Profil in der CDU. Wir haben viel im Bereich Sozial- und Familienpolitik gemacht. Ich glaube, die CDU ist in Großstädten nur mit einer eher sozial-liberalen Prägung erfolgreich. Mit CDU pur oder rein konservativer Ausrichtung kommen Sie nicht weit.



ZEIT ONLINE: In der Bundespartei macht man sich so nicht beliebt.

Von Beust: Wegen unserer Drogenpolitik, dass vom Staat Heroin an Schwerstabhängige ausgegeben wird, hatte ich Riesenärger mit der Bundes-CDU. Auch unsere Haltung bei der Frage, ob die Kinderbetreuung auch auf den Kleinkinderbereich auszudehnen ist, widersprach völlig dem CDU-Weltbild. Heute gibt es andere Dinge, zum Beispiel in der Verkehrspolitik, wo eine großstädtische CDU andere Positionen einnehmen sollte als in der Fläche.



ZEIT ONLINE: Sie haben von 2001 bis 2003 mit dem Rechtspopulisten Roland Schill koaliert. Würde das heute auch mit der Hamburger AfD funktionieren?

Von Beust: Das kann man nicht vergleichen. Schill war ein Rechtspopulist. Aber er war kein Nazi. Anders als die AfD, die mit Nazithemen und einer Verharmlosung des Dritten Reiches spielt. Rechts geht, Rechtsradikal nicht, aber da ziehen die keine Grenze. Deshalb kann man mit der AfD nicht koalieren.



ZEIT ONLINE: Dass Sie damals mit Schill koaliert haben, hat nicht auf Sie abgefärbt. Im Gegenteil, Sie sind sogar noch populärer geworden. Wieso?

Von Beust: Die SPD hat damals geschäumt: Der hat ihn salonfähig gemacht und wird mit absoluter Mehrheit belohnt. Aber man muss das psychologisch sehen: Die Leute haben gesehen, was sie mit ihrer Wahl angerichtet haben. Und ich war der Drachentöter, habe ihn rausgeschmissen, was durchaus ein Risiko war. Ich wusste nicht, ob ich tatsächlich wiedergewählt werde. Das fanden die Leute gut.