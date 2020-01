Eine Gruppe um die Grünenvorsitzende Annalena Baerbock lehnt die Widerspruchsregelung ab. Sie setzt sich mit ihrem Gesetzentwurf dafür ein, dass sich Bürger informiert für oder gegen eine Organspende entscheiden können. Auch sie will ein zentrales Register einrichten, in dem Bürger ihre Entscheidung selbstständig eintragen und ändern können. Wer einen neuen Ausweis beantragt oder ihn verlängert, soll auf dem Amt Informationsmaterial bekommen und seinen Entschluss in ein Register eintragen lassen können. Außerdem sollen Hausärztinnen und Hausärzte ihre Patienten alle zwei Jahre bei Bedarf aktiv zum Thema Organspende beraten.