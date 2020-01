Zum Abschluss ihrer Verhandlungen über eine Minderheitsregierung haben sich Linke, SPD und Grüne in Thüringen auf die Verteilung der Ressorts geeinigt. Nach drei Verhandlungsrunden steht nun der Zuschnitt der Ministerien fest. Demnach soll die Linke weiterhin vier, die SPD drei und die Grünen zwei Ministerien verantworten, wie Spitzenpolitiker der drei Parteien bekanntgegeben haben.

Ein Streitpunkt war die Zuständigkeit für das Landwirtschafts- und Infrastrukturressort, das die Grünen für sich beanspruchten. Dieses soll nun bei den Linken bleiben. Stattdessen wird das von den Grünen geführte Umweltministerium um den Bereich Verbraucherschutz erweitert. Auch das Justizministerium bleibt in Zuständigkeit der Grünen, allerdings ohne den Bereich Migration, der dem linksgeführten Sozialministerium unterstellt wird. Weiterhin erhalten die Linken das Kultur- und das Bildungsministerium und stellen zusätzlich den Chef der Staatskanzlei. Die SPD kann das Finanz-, das Wirtschafts- und das Innenministerium besetzen.

Minderheitsregierung soll im Februar zustande kommen

Bereits am vergangenen Freitag hatten die drei Parteien den Entwurf ihres Koalitionsvertrags vorgelegt. Dieser muss noch von parteiinternen Gremien abgesegnet werden. Die SPD will am Freitag auf einem außerordentlichen Parteitag über den Vertrag abstimmen, die Grünen planen für Samstag einen Landesdelegiertenrat. Die Linkspartei will bis zum 1. Februar ihre Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) strebt seine Wiederwahl im Landtag für Anfang Februar an. Erwartet wird, dass er dafür drei Wahlgänge benötigen wird, da seiner Koalition vier Stimmen für eine Mehrheit fehlen.



Die Regierungsbildung in Thüringen hat sich nach der Landtagswahl am 27. Oktober als schwierig herausgestellt, da keine von den Parteien vor der Wahl ins Gespräch gebrachte Koalition eine Mehrheit auf sich vereinen konnte. Grund dafür war die AfD, die zweitstärkste Partei wurde. Sowohl Linke als auch CDU hatten zuvor ausgeschlossen, mit ihr zu koalieren.

Die von Bodo Ramelow geplante rot-rot-grüne Minderheitsregierung ist mangels eigener Mehrheit auf die Unterstützung von CDU und FDP angewiesen. Die beiden Parteien lehnen eine institutionalisierte Zusammenarbeit wie beispielsweise eine Tolerierung zwar ab, zeigten sich aber offen, mit Rot-Rot-Grün über die Umsetzung konkreter politischer Projekte zu verhandeln. Zeitweise war sogar eine "Projektregierung" aus Linken und CDU im Gespräch, die sich ausschließlich auf einzelne Gesetzesentwürfe begrenzen würde. Die CDU lehnte jedoch aufgrund eines Beschlusses der Bundespartei eine Regierungszusammenarbeit mit der Linken ab.