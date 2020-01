Linke, SPD und Grüne in Thüringen haben sich auf einen Vertrag für eine Minderheitsregierung verständigt. Das teilten die Parteispitzen in Erfurt mit. Das Regierungsprogramm enthält gemeinsame Projekte wie ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr, ist aber nicht so detailliert wie ein Koalitionsvertrag.



Rot-Rot-Grün fehlen vier Stimmen im Landtag. Das Bündnis ist damit auf Unterstützung von CDU und FDP angewiesen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD als zweitstärkster Kraft im Landtag lehnen alle anderen Fraktionen ab.

Die Dreierkoalition, die seit 2014 in Thüringen regiert, hatte bei der Landtagswahl Ende Oktober ihre Mehrheit wegen der Schwäche von SPD und Grünen verloren. Die Partei von Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte aber erstmals in Deutschland eine Landtagswahl gewonnen.