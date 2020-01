In einem dunkelblauen BMW holpern Eckhardt Rehberg und Wolf-Dieter Ringguth über Kopfsteinpflasterstraßen von einem Termin zum nächsten. Ringguth, Bürgermeister von Rechlin, einem Dorf mit 2.000 Einwohnern an der Mecklenburger Seenplatte, sitzt am Steuer. Rehberg daneben auf dem Beifahrersitz. Der Kommunalpolitiker erklärt seinem Gast die Erfolge seiner Verkehrspolitik: Den Radweg, der hier gefährlich die Bundesstraße kreuzte, hat er um ein paar Meter verlegt. Doch noch bevor Ringguth ins Detail gehen kann, unterbricht Rehberg: "Geh mal davon aus, dass ich jeden Weg hier im Wahlkreis schon mal selbst mit dem Rad gefahren bin", sagt er.

Jeden Radweg im eigenen Kreis zu kennen, das behaupten vielleicht einige Bundestagsabgeordnete von sich. Für Rehberg ist das aber eine echte Leistung – nicht nur, weil er mit Mitte 60 immer noch gern aufs Fahrrad steigt. Sein Wahlkreis ist der mit der Nummer 017, Mecklenburgische Seenplatte II, Landkreis Rostock III. Dreimal hat Rehberg hier direkt gewonnen. Der Wahlkreis erstreckt sich von Mirow und Neustrelitz im Süden über die Seenplatte bis nach Güstrow und Demmin im Norden. Auf über 6.000 Quadratkilometer verteilen sich seine Wählerinnen und Wähler. Der Landstrich, den Rehberg im Bundestag vertritt, ist mehr als doppelt so groß wie das Saarland. Rehberg ist Direktkandidat in Deutschlands größtem Wahlkreis. (Der kleinste, in Berlin-Kreuzberg, misst übrigens nur etwa fünf mal fünf Kilometer.)



"Die Zeit muss man vernünftig einteilen", sagt er. Und nicht nur das. Hängen andere Kandidaten im Wahlkampf selbst Plakate an die Laternenpfosten, muss Rehberg dafür eine Firma bezahlen. Bald, so fürchtet Rehberg, könnten noch ein paar hundert Quadratkilometer dazukommen, die er abdecken müsste. Er würde endgültig an seine Grenzen stoßen.

Die Erststimme soll Politik lokal verankern

Denn während Rehberg an einem sonnig kühlen Freitag im Januar durch die mecklenburgische Provinz fährt, debattiert das politische Berlin eine Reform des Wahlrechts. Klingt technisch und weit weg von Rechlin, hätte aber direkte Auswirkungen auch auf klassische Wahlkreistage wie diesen.

Bürgermeister Ringguth hat "den Ecki", wie er Rehberg seit den gemeinsamen Jahren im Landtag nennt, eingeladen: Drei Schiffbauunternehmen besichtigen, mit den Eigentümern schnacken, nachhorchen, wer was braucht, wo die Probleme liegen. Für diesen direkten Kontakt zwischen Politiker und Bevölkerung leistet sich Deutschland ein derart kompliziertes Wahlrecht mit zwei Stimmen.

Präsenz zeigen vor Ort, klassische Wahlkreisarbeit: Eckhardt Rehberg in der Werkshalle einer Werft in Rechlin. © Ferdinand Otto für ZEIT ONLINE

Die Zweitstimmen entscheiden zwar darüber, wie viele Sitze eine Partei im Parlament bekommt. Die Erststimme aber bestimmt, wer den Wahlkreis gewinnt. 299 davon gibt es in Deutschland – noch zumindest. Die Forderungen, Wahlkreise zusammenzustreichen werden immer lauter.



Weniger Wahlkreise, größere Wahlkreise

Die Wahlkreise sorgen nämlich mit dafür, dass der Bundestag wächst und wächst, bei der nächsten Wahl könnte die Zahl von derzeit 709 Abgeordneten auf möglicherweise über 800 steigen. Gewinnt eine Partei mehr Wahlkreise als ihr nach Zweitstimmen Parlamentssitze zustehen, darf sie diese Überhangmandate zwar behalten – sie müssen allerdings ausgeglichen werden, damit der Proporz, der sich aus den Zweitstimmen ergibt, gewahrt bleibt. Je schlechter die Zweitstimmen-Ergebnisse der ehemaligen Volksparteien, desto mehr Überhang- und folglich Ausgleichsmandate werden nötig.



Dass der Bundestag zumindest nicht noch größer werden soll, darüber sind sich die Parteien einig. Nur wie das genau gehen soll, darüber streiten sie. Grüne, Linke und FDP haben einen Vorschlag vorgelegt, der drastische Folgen für Abgeordnete wie Rehberg hätte: 250 Wahlkreise statt 299, dafür mehr Listenplätze. Überhangmandate würden so schwerer entstehen. Selbst das CDU-Präsidium ist inzwischen offen dafür, ein paar Wahlkreise zu streichen.

Wahlkreise und Direktkandidaten sollen aber das politische System nahbar machen, greifbar, erfahrbar – und dafür sorgen, dass immer ein Verantwortlicher als Ansprechpartner für den Bürger in der Nähe ist und Sorgen und Nöte ins Parlament bringt.

Weniger Wahlkreise würden aber zwangsläufig bedeuten, dass die verbleibenden größer würden. Gegen solche Gedankenspiele wehrt sich Rehberg. In sitzungsfreien Wochen sitzt er schon jetzt 300 Kilometer pro Tag im Wahlkreis im Auto. Fahrtzeit, die dann für Kontaktpflege, Unternehmens- oder Schulbesuche fehlt. "Da musst de schon mal einen Termin knicken", sagt Rehberg nordisch kühl und zuckt mit den Schultern. Nicht schön, geht aber nicht anders. "Da hat es jemand in einem verdichteten Wahlkreis leichter."