Der Bundestag wird immer größer – und damit teurer. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode sollte deshalb das Wahlrecht reformiert werden, doch daraus wurde nichts, weil jeder Vorschlag die eine oder die andere Partei benachteiligt hätte. 2021 steht die nächste Wahl an und die Zeit für eine Reform wird schon wieder knapp. Welche Modelle werden derzeit diskutiert und gibt es noch eine Chance auf eine Einigung? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie wählt Deutschland den Bundestag?

Mit zwei Stimmen: Ins Parlament kommt zunächst der Kandidat der Partei mit den meisten Erststimmen im Wahlkreis. Durch die derzeit 299 Wahlkreise soll sichergestellt werden, dass alle Landesteile im Parlament vertreten sind.

Über die Zusammensetzung des Bundestags, also die Größe der Fraktionen, entscheidet aber allein die Zweitstimme. Dafür stellen die Parteien in jedem Bundesland Kandidatenlisten auf.

Wenn eine Partei mehr Wahlkreiskandidaten ins Parlament schicken kann, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen würde, entstehen Überhangmandate. Damit das Kräfteverhältnis der Parteien im Bundestag dem Zweitstimmenergebnis entspricht, erhalten die anderen Parteien dann zusätzliche Ausgleichsmandate. Die Normgröße von 598 Abgeordneten im Bundestag kann dann nicht eingehalten werden, das Parlament wird größer.

Warum ist die Reform nötig?

Der Bundestag ist seit 2017 mit 709 Abgeordneten so groß wie noch nie, nur im Volkskongress in Peking sitzen noch mehr Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Er könnte zur Wahl 2021 in Richtung 1.000 Abgeordnete anwachsen, was Platzprobleme und weitere Kosten verursachen würde.



Der Bund der Steuerzahler schätzt, dass man bis zu 78 Millionen Euro sparen könnte, wenn statt der 709 Abgeordneten die Normgröße von 598 eingehalten würde. Seit Jahren gibt es Reformversuche, die aber stets an den unterschiedlich gelagerten Interessen der einzelnen Parteien scheiterten.

Die Größe resultiert aus den Überhangmandaten, die ausgeglichen werden müssen (siehe oben). Am stärksten trägt die Union zu diesem Effekt bei: Weil CDU und CSU bisher die meisten Wahlkreise gewannen, aber bei den Zweitstimmen zuletzt zurückfielen, gab es immer mehr Ausgleichsmandate für die anderen Parteien.

Was wollen die Parteien?

Im Kern sind sich alle einig: Der Bundestag soll wieder kleiner werden. Nachdem eine von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eingesetzte Arbeitsgruppe vor einem Jahr daran scheiterte, ein neues System auszutüfteln, haben die Parteien eigene Vorschläge erarbeitet:

Die drei Oppositionsparteien Grüne, Linkspartei und FDP legten im vergangenen Herbst den bislang detailliertesten Gesetzesvorschlag vor: Sie wollen die Zahl der Wahlkreise (und damit der Wahlkreisabgeordneten) von 299 auf 250 reduzieren und die Zahl der Listenplätze im Bundestag von 299 auf 380 erhöhen. Trotz einer höheren Normgröße des Parlaments von 630 Sitzen (statt bisher 598) würde der Bundestag kleiner als heute – denn es gäbe weniger Überhangmandate, die dann wieder ausgeglichen werden müssten.



Ein Nachteil: Überhangmandate sollen, so sie doch entstehen, nicht mehr pro Bundesland ausgeglichen werden, sondern zunächst bundesweit mit dem gesamten Zweitstimmenergebnis der Partei verrechnet werden. Dadurch könnte sich der Proporz zwischen den Bundesländern verschieben.

Bei CDU und CSU war die gemeinsame Linie bisher klar: Sie wollen bis zu 15 Überhangmandate zulassen und nicht durch Ausgleichsmandate für die anderen Parteien ausgleichen. Das wäre durch das Bundesverfassungsgericht gedeckt, der Bundestag würde kleiner als heute – das lehnen aber die anderen Parteien strikt ab. Denn es würde die Union begünstigen und außerdem den Charakter einer Verhältniswahl – wonach nur das Ergebnis der Zweitstimmen über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag entscheidet – verfälschen. Die Größe der Fraktionen ist schließlich auch für Regierungsbildung essenziell, im Zweifelsfall geht es am Ende um eine Stimme.



Mittlerweile scheint man aber auch bei der CDU zu sehen, dass an einer Reduktion der Wahlkreise schwerlich ein Weg vorbeiführt. Dies ließ zuletzt zumindest das Präsidium der Partei durchblicken. In welchem Ausmaß die CDU zu einer Reduktion bereit ist, ist aber offen. Nur: Die Schwesterpartei CSU hat schon deutlich widersprochen. Sie will gar keine Wahlkreise streichen und nicht auf Wahlkreiskandidaten verzichten.



Die CSU hat einen eigenen Vorschlag nachgelegt: Keine Wahlkreise reduzieren, dafür die Zahl der Listenplätze erhöhen – das würde zwar die Norm-Größe des Bundestags heraufsetzen, aber das Entstehen von Überhangmandaten erschweren.



Welche weiteren Reformansätze gibt es?

Die Parteien haben diverse Wissenschaftler einbezogen, darunter auch die Düsseldorfer Politologin Sophie Schönberger. Sie plädiert dafür, nur noch so viele Wahlkreiskandidaten ins Parlament zu lassen, wie einer Partei gemäß ihrem Zweitstimmenanteil zustehen. Die Vorteile: Überhangs- und Ausgleichsmandate entfielen. Es könnte bei 299 Wahlkreisen bleiben, die aufwendige und politisch schwer durchsetzbare Neuvermessung Deutschlands wäre verzichtbar. Ähnlich argumentiert auch die AfD in ihrem Vorschlag.

Im Verfassungsblog äußerte Schöneberger zudem generelle Zweifel an dem System von Erst- und Zweitstimmen. Dass die Erststimme für die Wahlkreiskandidaten eine lokale Bindung an die Wähler fördere, wie häufig argumentiert wird, hält sie für "wenig plausibel". Gegen das Prinzip der Wahlkreiskandidaten sprächen zudem die oft knappen Erststimmenergebnisse – hier entscheiden oft wenige Prozentpunkte, welche Partei ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin ins Parlament schicken darf.



Ähnliche Bedeutung erlangte das Modell des Berliner Tagesspiegel-Journalisten Albert Funk: Er schlägt vor, die gemäß der Zweitstimme erlangten Mandate zu gleichen Teilen aus den Wahlkreisen und von den Kandidatenlisten der Bundesländer zu besetzen. Auch in diesem Fall gäbe es künftig nicht mehr aus jedem Wahlkreis einen Abgeordneten – der Regionalproporz wäre gefährdet. Was aber kein Problem sein muss – siehe oben.

Warum sind sich die Parteien nicht einig?

Das Hauptproblem: Über die Wahlrechtsreform entscheiden Parteien. Und die profitieren unterschiedlich stark von Veränderungen. Weniger Wahlkreise bedeuten überproportionale Einbußen für die Union. Die Vorschläge der Union träfen dagegen vor allem die Kleinen. Eine Wahlrechtsreform sollte aber möglichst im Konsens entschieden werden, damit keine Partei die andere übervorteilt. Zudem muss die Reform den geltenden Wahlgesetzen und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. Gravierende Änderungen wie ein Neuzuschnitt der Wahlkreise sind also schwer durchzusetzen.

Warum plötzlich die Eile?

Eine faktische Deadline gibt es nicht. Soll aber die nächste Bundestagswahl regulär im Herbst 2021 anhand eines neuen Wahlrechts stattfinden, drängt die Zeit: Im Sommer werden die Parteien die ersten Kandidatenlisten aufstellen. Ein Neuzuschnitt der Wahlkreise bis dahin ist unwahrscheinlich. Bundestagspräsident Schäuble mahnte eine Einigung bis Ende Januar an. Misslingt eine Reform in dieser Wahlperiode, dürfte der nächste Bundestag deutlich größer werden als bisher.

Wie werden Wahlkreise zugeschnitten?

Der Bundeswahlleiter und seine unabhängige Wahlkreiskommission machen Vorschläge, wie die Kreise zugeschnitten werden, der Bundestag entscheidet. Es gibt ein paar Leitlinien: Der Wahlkreis soll ein "zusammenhängendes Gebilde" sein, heißt es im Bundeswahlgesetz. Alle Kreise sollen in etwa gleich viele Wahlberechtigte beheimaten. Kreise müssen neu zugeschnitten werden, wenn sie 25 Prozent größer oder kleiner als der Durchschnitt sind. Wahlkreise dürfen nicht die Grenzen der Bundesländer überschreiten. Wahlkreise orientieren sich an den Gemeindegrenzen, in Bayern auch an den Regierungsbezirken.



Ein Team von Mathematikern der Universität Aachen hat ein Programm entwickelt, das all diese Faktoren berücksichtigt. Es könnte Deutschland auf bis zu 200 Wahlkreise statt 299 herunterrechnen. Zuletzt wurde die Zahl der Wahlkreise 2002 reduziert, auf die 299, die es bis heute gibt.

Ist der Bundestag wirklich zu groß?

Schäuble warnte zuletzt: Würde der Bundestag noch größer als 709 Abgeordnete, müssten Parlamentarier ihre Büros in Container verlegen. Außerdem wird es im Plenarsaal eng. So viele Abgeordnete seien gar nicht mehr sinnvoll zu beschäftigen, hört man ebenfalls als Argument. Die demokratische Legitimation nehme ab. Zudem hat Deutschland ja noch 16 Länderparlamente.



Außerdem ist ein großes Parlament natürlich teuer. Zum Vergleich: Im US-Repräsentantenhaus sitzen 435 Abgeordnete, in der französischen Nationalversammlung sind es 577, im britischen Unterhaus 650. Der Nationalrat in Wien hat sogar nur 183 Sitze. Aber in Österreich wohnen auch nur knapp neun Millionen Menschen. Relativ zur Bevölkerungszahl ist Deutschlands Parlament – wenn man von den USA mal absieht – also zwar groß, aber nicht riesig.