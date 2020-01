CDU und CSU sind uneins über eine Reform des Wahlrechts, mit der eine Verkleinerung des Bundestags erreicht werden soll. Die CDU-Spitze zeigte sich bei ihrer Klausurtagung in Hamburg erstmals offen für einen weitreichenden Schritt, nämlich die Verringerung der Zahl der 299 Wahlkreise. Bei der Tagung habe sich Zustimmung zu dem Vorschlag abgezeichnet, die Zahl der Wahlkreise zu verringern, hieß es aus Parteikreisen. Doch aus der CSU kam Widerspruch: "Wir wollen eine Höchstgrenze von 650 Mandaten unter Beibehaltung der Zahl der Wahlkreise", sagte Stefan Müller, der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag.

Damit gehen die Christdemokraten auf FDP, Linke und Grüne zu, die bereits im November vorgeschlagen hatten, die Anzahl der Wahlkreise auf 250 zu reduzieren. Bislang hatte die CDU eine geringere Zahl von Wahlkreisen stets abgelehnt und stattdessen eine Begrenzung von Ausgleichsmandaten vorgeschlagen – was allerdings bei der derzeit zu erwartenden Stimmenverteilung die übrigen Parteien benachteiligen würde. Diese pochen auf den Grundsatz, dass die Mandatsverteilung dem jeweiligen Anteil der Parteien an den Wählerstimmen entsprechen müsse.



Das CDU-Präsidium hatte sich am Samstag mehr als eine Stunde lang fast nur mit dem Thema Wahlrechtsreform befasst. Im Gespräch ist demnach eine Verringerung der Wahlkreise um beispielsweise zehn Prozent, das wären 29 Mandate. Die Neuregelung könnte nach Informationen von Teilnehmern der CDU-Tagung aber nicht bei der 2021 anstehenden Bundestagswahl greifen, sondern erst bei der folgenden Wahl. In der Diskussion sei auch ein abgestuftes Verfahren, bei dem eine Reform über zwei Legislaturperioden umgesetzt wird.

AfD ist dagegen, die FDP dafür

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, alle seien sich einig, dass der Bundestag verkleinert werden müsse. Die Frage der Direktmandate müsse die CDU sehr sorgsam angehen, weil die direkt gewählten Abgeordneten in einer besonders engen Beziehung zu den Bürgern stünden: "Für uns ist es wichtig, dass auch in der Zukunft sichergestellt wird, dass wir in Deutschland eine gleichmäßige Vertretung durch Abgeordnete haben." Kleinere CDU-Landesverbände dürften nicht ohne Vertretung im Bundestag bleiben.



Eine rasche Einigung der Parteien zur Wahlrechtsreform hatte kürzlich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) angemahnt. "Die Fraktionen werden die Gespräche weiterführen", sagte Kramp-Karrenbauer.

Die AfD sprach mit Blick auf den neuen CDU-Vorstoß von Aktionismus. "Das ist ein ungangbarer Weg, der das Problem nicht löst", sagte der Fraktionsbeauftragte für die Wahlrechtsreform, Albrecht Glaser. "Eine Reform ist notwendig, jedoch muss eine Lösung konsensual und nicht überstürzt erfolgen."

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Stefan Ruppert, begrüßte die CDU-Pläne: "Durch weniger Wahlkreise fallen Überhangmandate künftig weg. Wir kommen unserem Ziel, einen kleineren und arbeitsfähigen Bundestag zu erreichen, näher." Allerdings dürfe sich durch die Reform keine Partei einen Vorteil erhoffen: "Alle müssen gemäß ihrer jetzigen Stärke proportional schrumpfen. Mandate erteilt auch künftig der Wähler und nicht der Gesetzgeber."



CSU holte 2017 alle Direktmandate in Bayern

Die CSU schlägt vor, die Zahl der Sitze auf 650 zu begrenzen. Davon sollten wie bisher 299 direkt gewählte Abgeordnete aus den Wahlkreisen kommen. Die übrigen 351 Parlamentarier sollten demnach über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag einziehen. Die Überhang- und Ausgleichsmandate würden nach diesem Modell verrechnet. Die CSU besitzt besonders viele Direktmandate im Bundestag: Sie gewann 2017 alle 46 Wahlkreise in Bayern.

Wegen zahlreicher Überhang- und Ausgleichsmandate war das Parlament bei der Wahl 2017 auf die Rekordgröße von 709 Abgeordneten angewachsen; das Bundeswahlgesetz sieht aber eine Anzahl von 598 Abgeordneten vor. Bei der nächsten Wahl könnte sich dieser Trend noch fortsetzen, wenn die CDU/CSU ein schlechteres Zweitstimmenergebnis bekäme, aber in weiten Teilen des Landes wieder stärkste Partei auf Wahlkreisebene wäre.

Eine Verringerung der Zahl der Wahlkreise würde diesen Effekt dämpfen. Politisch dürfte der Vorschlag aber nicht leicht umzusetzen sein, da eine beträchtliche Zahl von Abgeordneten dadurch ihr Mandat verlieren würde.