Alice Weidel will gemeinsam mit Martin Hess für den Landesvorsitz der AfD in Baden-Württemberg kandidieren. Das hat die AfD-Bundestagsfraktionschefin aus dem Wahlkreis Bodensee gegenüber dem Südwestrundfunk (SWR) bestätigt. "Mit den Wahlen in Land und Bund steht unsere Partei vor großen Herausforderungen. Die können nur mit einem neu aufgestellten Vorstand gemeistert werden", sagte sie. Die Wahl soll am kommenden Wochenende bei einem Sonderparteitag in Böblingen stattfinden.

Hess, AfD-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Ludwigsburg, hatte seine Kandidatur bereits vor einer Woche bekannt gegeben. Alice Weidel erklärte dazu nun dem SWR: "Ich freue mich, dass auch Martin Hess bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, um den Landesverband wieder handlungsfähig zu machen."

"Ich habe mit Frau Weidel Gespräche geführt, und wir können uns sehr gut vorstellen, das gemeinsam zu machen", hatte Hess Ende Januar mitgeteilt. Weidel selbst hatte sich bislang nicht öffentlich zur Kandidatur für eine AfD-Doppelspitze bekannt. Sie ließ ihren Sprecher Daniel Trapp aber mitteilen, sie halte Hess "für überaus fähig, den Landesverband zu einen".

Zerstrittene Doppelspitze

Von dem Sonderparteitag erwartet die Partei eine Entscheidung in einem seit Monaten andauernden Machtkampf. Der derzeitige AfD-Landesvorstand – geleitet von dem Landtagsabgeordneten Bernd Gögel und dem Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel – ist zerstritten. Spaniel, der zum völkisch-nationalistischen Flügel zählt, wurde parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Zuletzt hatte der innerparteilich gemäßigte Gögel mit anderen Vorstandsmitgliedern für einen Parteiausschluss von Spaniel geworben.

Gögel hat erklärt, nicht wieder anzutreten. Spaniel hat bisher bekundet, sich wieder zur Wahl stellen zu wollen. Er gilt in der Bundesparteispitze als umstritten. So hat er sich etwa entgegen eines Mehrheitsbeschlusses des Landesvorstands Baden-Württemberg an einer Veranstaltung der rechten Gewerkschaft Zentrum Automobil beteiligt. Zudem trat er auf einer Protestkundgebung gegen den SWR auf, wo auch die bereits aus der Partei ausgeschlossen Doris von Sayn-Wittgenstein sprach. ZEIT ONLINE liegt ein Gutachten vor, das die AfD-Landesspitze Baden-Württemberg bei einer Anwaltskanzlei beauftragte, um die Chancen für innerparteiliche Ordnungsmaßnahmen gegen Dirk Spaniel zu prüfen.

Durch Weidels Kandidatur könnten die Chancen steigen, dass Spaniel bei der Wahl erfolglos bleibt. Allerdings ist sie vor zwei Jahren bei einer Landesvorstandswahl schon einmal durchgefallen. Und gilt nicht als unumstritten, denn die Ermittlungen gegen sie wegen einer Wahlkampfspende sind noch nicht abgeschlossen.