Dirk Nockemann kommt kaum zu Wort, als er Mitte Februar im Hamburger Norden vor einem Einkaufszentrum AfD-Flyer verteilen will. Eine Seniorin stellt den AfD-Spitzenkandidaten zur Rede. "Freunde meiner Eltern sind in Buchenwald geblieben!", herrscht sie den 61-Jährigen an. "Und Sie meinen, das ist ein Vogelschiss!" Die Frau gestikuliert erregt, schaut nach oben, dem deutlich größeren Nockemann in die Augen. "Das ist eine unverschämte Frechheit!"



In gedämpftem Ton versucht der Kandidat, die Frau zu besänftigen, die sich über AfD-Chef Alexander Gauland aufregt, der die NS-Zeit einen "Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" nannte. "Ich habe Herrn Gauland gesagt, dass er das so nicht bezeichnen kann …" – "Er hat es aber getan!", hakt energisch die Dame ein. Nockemann kann bald keinen seiner Sätze mehr beenden. Er wirkt der Seniorin hilflos ausgeliefert.

Nockemanns Versuch, die AfD Hamburg an diesem Samstagvormittag als bürgerlich-konservative Partei darzustellen, ist gründlich misslungen. Wenn am Sonntag in Hamburg gewählt wird, könnte das Ergebnis ebenso mäßig ausfallen. Bei sechs bis sieben Prozent stand die AfD in der Hansestadt zuletzt in Umfragen, deutlich unter Bundesschnitt. Nach den Morden in Hanau gibt es Aufrufe an die Hamburger Wähler, ein "Zeichen zu setzen" und die Rechtspopulisten unter fünf Prozent und damit aus dem Landtag zu wählen.

Ihre sowieso schon schwache Aufstellung begründen Nockemann und sein Co-Spitzenkandidat Alexander Wolf mit der großstädischen Situation in Hamburg, dem "Land-Stadt-Gefälle" oder damit, "dass die Menschen im Osten die Verfehlungen von Merkels Politik stärker spüren" und deshalb mehr AfD wählen.



Seit dem Krieg regierte in Hamburg nur 14 Jahre lang ein Bürgermeister von der CDU, sonst immer ein Sozialdemokrat. Die sieben Prozent sind das im Vergleich zu anderen Landesteilen kümmerliche Wählerpotenzial der AfD in einer weltoffenen, internationalen Stadt, deren Wohlstand und Geschichte auf europäischer Vernetzung und globalem Handel fußen. In Hamburg funktionierte schon vor dem Entsetzen nach den Taten von Hanau nicht, womit die Nationalisten um Gauland und Björn Höcke im Osten der Republik ihre zweistelligen Stimmenrekorde aufstellen: lautes Auftreten und verbale Provokationen. Ein Einmarsch mit Musik und wehenden Deutschlandfahnen wie bei Höcke würde die Hamburger AfD nicht erfolgreicher machen, sagt Nockemann, im Gegenteil: "Ich will doch nicht unter der Fünfprozenthürde landen." Der Kandidat grenzt sich da ab: "Es gibt nichts, was wir vom Osten lernen könnten." Auf Wahlkampfhilfe externer AfD-Funktionäre verzichten die Hamburger völlig. Lediglich für den Wahlkampfabschluss war Bundeschef Jörg Meuthen angekündigt – weit draußen, in einer Gemeinde in Schleswig-Holstein, eine halbe Autostunde nördlich. Jetzt ist die Veranstaltung abgesagt, wegen der "politisch-medialen Stimmungsmache" nach Hanau, wie die AfD schreibt, und "der zu erwartenden massiven Gegenproteste".



Das konservative Understatement, das Nockemann und sein Co-Spitzenkandidat Wolf im Wahlkampf betrieben haben, verdeckt nicht, was ihnen die Seniorin vom Wahlkampfstand so eindrucksvoll klarmachte: Dass sie derselben Partei wie die AfD-Nationalisten Höcke und Gauland angehören. Auch die Hamburger AfD führte einen harten Wahlkampf gegen Schutzbedürftige: "Illegale Migranten" will sie auf einer Insel internieren – und beruft sich dabei auf ein umstrittenes Konzept der dänischen Regierung. Auf Facebook postete sie Bilder einer schicken Neubausiedlung in Hamburg-Billstedt, versehen mit dem Hinweis, der Steuerzahler finanziere hier "Designerneubauten vom Feinsten" für "illegal Eingereiste". Der Senat sah sich gezwungen, das in einer Stellungnahme geradezurücken: Die Migranten seien legal hier, der Standard entspreche dem sozialen Wohnungsbau, die Bleibe in Zweibettzimmern sei zudem nur temporär.