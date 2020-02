Nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU-Spitze mehrt sich die Sorge vor einer Kursänderung der Partei. Vor allem SPD und Vertreter der Linkspartei warnen vor einer Annäherung an die AfD. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans bezeichnete die Entwicklung in der CDU als "sehr besorgniserregend" . Die CDU befinde sich in einem Richtungsstreit, und sie sei "seit längerem erkennbar führungslos", sagte er. Ihr Taktieren habe den rechten Kräften in der Partei erst den Raum gelassen, der die akute Krise der CDU heraufbeschworen hat. Die CDU müsse klären, wie es mit den Kräften in der eigenen Partei bestellt ist, etwa mit der rechtskonservativen CDU-Untergruppe Werteunion, "die sich offenbar diesen Kräften zum Teil jedenfalls öffnen wollen".



Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, wer auch immer neuer Parteivorsitzender der CDU wird, müsse dafür sorgen, dass die Partei ihre Haltung gegenüber Rechtsextremen "glasklar" sei. Auch Maas' Parteikollege, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, sieht die Abgrenzung nach rechts in Gefahr. Der Rückzug von Kramp-Karrenbauer zeige, "dass eine klare Haltung zur AfD in der Union sehr schwer zu erzielen ist", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).



Aus der Linken waren ähnliche Warnungen zu hören. Kramp-Karrebauers Verdienst sei gewesen, "dass sie die Abgrenzung der Union nach rechts gehalten und damit die Seele der Union bewahrt hat", sagte Linken-Parteichefin Kipping. Wenn der CDU-Konservative Friedrich Merz als Nachfolger kommen sollte, "dann wird die CDU bald mit der AfD koalieren". Kipping kritisierte erneut die "Äquidistanz" der Christdemokraten "gegenüber Linken und den Faschisten der AfD" als verfehlt. Ko-Parteichef Bernd Riexinger sagte, die CDU stehe vor einer Richtungsentscheidung: "Rechtsoffen à la Merz oder konsequent gegen Rechtsbündnisse."



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert sieht Kramp-Karrenbauer vom rechten Flügel der eigenen Partei "systematisch demontiert". Das sei in den vergangenen Tagen immer offensichtlicher geworden, sagte Kühnert der Rheinischen Post.

In der CDU waren vor allem Appelle zur Geschlossenheit zu vernehmen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte, "Zusammenhalt der Union" sei die "erste Grundlage für erfolgreiche Wahlen und effektives Regieren". Laschet mahnte, dass die CDU bei der bevorstehenden Neuaufstellung die ganze "programmatische Breite" berücksichtigen müsse. Wie Merz ist auch Laschet als Nachfolger an der CDU-Spitze im Gespräch. Ähnlich wie Laschet äußerte sich Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus: "Die Union muss jetzt mit einer Stimme sprechen", sagte er. Sachsens Ministerpräsident und CDU-Chef Michael Kretschmer rief zu Besonnenheit auf. Man brauche ein "geordnetes Verfahren für die Aufstellung des Unionskandidaten (für die Kanzlerkandidatur, d. Red.) und für die Übergabe des Parteivorsitzes". Sein saarländischer Amtskollege Tobias Hans mahnte, Kramp-Karrenbauers Rückzug müsse auch "eine Mahnung an alle sein, die jene Geschlossenheit in der Union haben vermissen lassen".



Auf dem Parteitag Anfang Dezember im Stuttgart soll nach bisheriger Planung auch eine neue Parteiführung gewählt werden.