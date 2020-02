Es ist nicht ihre erste Rede und doch wirkt die Frau mit dem dunklen Lockenkopf etwas nervös, als sie ans Rednerpult des Bundestags tritt. In dieser Sitzung diskutiert das Parlament über die jüngsten Ereignisse in Thüringen. Ein Thema, das viele erregt. Für Amira Mohamed Ali ist die Debatte aber noch aus einem anderen Grund besonders aufregend: Es ist ihre erste Rede als Fraktionschefin der Linkspartei.

Anfangs richtet sie die Augen meist nach unten, liest von ihrem Manuskript ab. Doch mit der Zeit spricht sie sich frei, untermalt ihre Worte mit geballter Faust oder ausgestrecktem Zeigefinger: "Die CDU wiederholt die falsche Behauptung, wir hätten unsere Vergangenheit nicht aufgearbeitet, wir seien keine Demokraten – das ist absurd", ruft sie mit kräftiger Stimme. Die eigene Fraktion klatscht begeistert.

Seit hundert Tagen steht Mohamed Ali an diesem Donnerstag an der Spitze der Linksfraktion und ersetzt damit die bisherige Frontfrau der Linken, Sahra Wagenknecht. Bei ihrer Wahl im November war sie noch so unbekannt, dass sie erst mal erklären musste, wie man sie korrekt anzusprechen habe: Frau Mohamed Ali nämlich, nicht nur Ali, wie das damals viele Journalisten noch machten.



Erste Muslima als Fraktionschefin

In gewisser Weise ist Mohamed Ali eine kleine Sensation: Die Tochter eines ägyptischen Vaters und einer deutschen Mutter, aufgewachsen in Hamburg, ist nämlich die erste Muslima an der Spitze einer Bundestagsfraktion. Bei ihrer Wahl spielte das allerdings genauso wenig eine Rolle wie ihre Arbeit als verbraucherschutzpolitische Sprecherin während der zwei Jahre, die sie zu diesem Zeitpunkt bereits im Bundestag saß.

Ihr neues Amt verdankte sie vor allem der komplizierten Machtarithmetik in der Linksfraktion. Weil dort die Getreuen von Wagenknecht gemeinsam mit den Anhängern von deren Co-Vorsitzendem Dietmar Bartsch verhindern wollten, dass mit Caren Lay eine enge Vertraute von Parteichefin Katja Kipping Fraktionsvorsitzende wurde, unterstützten sie Mohamed Ali. Sie wird offiziell zwar dem Wagenknecht-Flügel zugerechnet, hatte aber den Vorteil, dass sie in die Machtkämpfe der Vergangenheit kaum verstrickt war, und somit zwar nicht als profiliert, aber doch als einigermaßen neutral gelten konnte.

Eine Quasi-Unbekannte als Nachfolgerin der bekanntesten Figur der Linken, die noch dazu eine vielfach zerstrittene Fraktion einen sollte – konnte das gutgehen? Nach den ersten hundert Tagen kann man wohl sagen: Bislang ist es zumindest nicht schiefgegangen, und das hat durchaus mit dem besonderen Naturell von Mohamed Ali zu tun.

"Unfassbar zugewandt"

Die Persönlichkeit der 40-Jährigen ist so ziemlich das Gegenteil von der ihrer zehn Jahre älteren Vorgängerin. Selbst diejenigen, die Wagenknecht schätzten, erlebten sie oft als kühl und unnahbar. Bis zum Ende ihrer Amtszeit kannte sie nicht einmal die Namen von allen Fraktionsmitgliedern. Mohamed Ali dagegen sei "unfassbar zugewandt, fröhlich und aufgeschlossen", heißt es in der Fraktion. Sie gehe auf Menschen zu. "Es gibt eine Verbesserung, was das Konfliktmanagement angeht", räumen selbst die ein, die sie nicht gewählt haben.

Mohamed Alis weitere Bewährungsprobe war – neben ihrer Rede zu Thüringen – zweifellos die Verhandlung des Klimapakets, das die Fraktion im Januar verabschiedete. In den Monaten davor drohten auf diesem Feld ähnliche Konflikte wie in der Migrationspolitik: Ein Teil der Fraktion, unter anderem die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger, wollen die Linke zu einer Partei machen, die in ökologischen Fragen mit den Grünen mithalten kann. Andere sehen ihre Aufgabe eher darin, sich für jene einzusetzen, deren Arbeitsplätze durch allzu viel Klimaschutz in Gefahr geraten könnten oder die dringend auf ihr Auto angewiesen sind.

Am Ende allerdings gelang der Kompromiss: Das Papier wurde in der Fraktion einstimmig verabschiedet. Ein Verbot von Kurzstreckenflügen entfiel, stattdessen soll die Bahn nun so attraktiv werden, dass diese nicht mehr nötig sind. Gestrichen wurde auch die Forderung, private Autos gar nicht mehr zu fördern. Dennoch bekennen sich die Linken jetzt wie die Grünen zu einem Verbot der Neuzulassung von fossilen Verbrennungsmotoren ab 2030 und zum Ausstieg aus der Kohle zum gleichen Zeitpunkt.