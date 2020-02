In Thüringen ist es zu einer auffällig hohen Zahl von Angriffen auf Abgeordnetenbüros gekommen – kurz, nachdem Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) mithilfe der AfD ins Amt gewählt wurde. In fünf Tagen habe man zehn Vorfälle dieser Art verzeichnet, teilte die Erfurter Landespolizeidirektion mit.

Sieben dieser Fälle seien Sachbeschädigungen gewesen. Drei Fälle lägen der Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Prüfung vor. "In den Jahren zwischen 2015 und 2018 wurden pro Jahr zwischen 33 und 53 Straftaten gegen Amtsträger und Abgeordnete registriert", wird ein Sprecher des Innenministeriums zitiert. Im Landtagswahljahr 2019 seien bereits 101 Taten dieser Art verzeichnet worden. Von den jüngsten Angriffen betroffen waren demnach Büros von Abgeordneten aller Fraktionen – ausgenommen der Grünen.



Vier der zehn Taten betreffen AfD-Büros

Die meisten Taten richteten sich demnach gegen die AfD (vier Fälle) und gegen die CDU (drei). An einem Büro der CDU in Sonneberg, einem der Linken in Meinungen und einem der AfD in Hildburghausen sei es zu Schmierereien gekommen.

Innerhalb der Parteien gehen die Debatten um eine Zusammenarbeit in der für März angesetzten Ministerpräsidentenwahl weiter. Der Anwärter auf den CDU-Vorsitz, Jens Spahn, hat die geplante Wahl des Linken-Politikers Bodo Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Hilfe der CDU kritisiert. Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble schließt eine Koalition mit den Linken aus. FDP-Chef Christian Lindner hält eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei im Einzelfall in Sachfragen für möglich, lehnt dies aber mit der AfD strikt ab.